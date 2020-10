A Fazenda 12: Cartolouco tem momento sincerão e detona Luiza

Perto de mais uma eliminação na ‘fazendola’, a convivência está cada vez mais complicada entre os peões. Preocupado com a quarta roça de A Fazenda 12, Cartolouco aproveitou a madrugada para refletir e desabafar.

Lucas Cartolouco está na quarta roça de A Fazenda 12 ao lado de Biel e Jojo Todynho. Durante a madrugada, o jornalista conversou sobre jogo, seus oponentes e soltou críticas.

Cartolouco diz que Luiza faz fofoca em A Fazenda 12

Em conversa com Mateus Carrieri, na despensa de A Fazenda 12, o peão lamentou como suas ações foram interpretadas durante a formação da quarta roça da edição, sendo considerado traidor por estar próximo de Luiza, mas mesmo assim puxá-la para a berlinda.

“Mas eu pensei: ‘não consigo confiar nela’. Porque acho que não é uma pessoa… Não posso favorecer alguém que não é confiável, que faz um monte de fofoca aqui. Pensei muito mais com o olhar de dentro da casa, e esse olhar é errado, tem que pensar como público”, avaliou Cartolouco. “Seu pensamento está correto na sua visão. Seu erro foi ficar muito próximo dela”, aconselhou Mateus.

Raissa peitou o jornalista

Após a formação da quarta roça de A Fazenda 12, Lucas Cartolouco tentou conversar com Luiza, mas foi impedido por Raissa, que revoltada com a decisão do peão em colocar a atriz na berlinda, peitou o participante e gritou várias vezes: “sai daqui”.

Peões especulam sobre resultado de roça

O jornalista esportivo também conversou sobre o assunto com Lucas Maciel Lipe Ribeiro, Biel e Tays Reys. Na sala do confinamento de A Fazenda 12, Biel questionou: “será que vamos ser surpreendidos amanhã?”.

“Pode ser, tudo pode acontecer”, disse a baiana. “Mas acham que podemos nos surpreender? De verdade, sem demagogia”, quis saber o funkeiro. Os peões de A Fazenda 12 responderam ‘sim’ e Cartolouco comentou dando risada: “eu tenho que achar, se eu não achar, quem vai?”.

“Sinceramente, acho que os três têm chance de sair e ficar”, opinou Lucas Maciel. “Nunca vá pelo óbvio”, comentou Tays. “São perfis completamente diferentes de jogo e personalidade”, avaliou o ex-Pânico.

