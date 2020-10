E as coisas não param de acontecer em A Fazenda 12! Na casa da árvore, Lidi escutou uma música do Raça Negra tocando próximo ao local de confinamento do reality show rural. Alguns internautas especularam que se tratava de um carro de som para auxiliar Lidi, que arranjou confusão com Luiza Ambiel por conta de uma canção do grupo.

A Fazenda 12: cheia de manias? Carro de som ‘invade’ reality com música do Raça Negra; veja

Lidi Lisboa voltou a cantar a música do grupo Raça Negra que causou alvoroço em A Fazenda 12 na última sexta-feira (9), mas alguns fãs do reality especularam que a atriz pode ter recebido uma dica externa. Entenda:

Carro de som em A Fazenda 12?

Na tarde ontem, sábado (10), Lidi Lisboa estava sozinha na casa da árvore quando escutou uma canção de Raça Negra tocando próximo ao local de confinamento de A Fazenda 12, em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Ao escutar o hit ‘É tarde demais’, a paranaense começou a cantarolar um trecho da música.

Nas redes sociais, alguns internautas especularam que a música foi uma dica para a atriz por meio de um carro de som aos arredores do local de A Fazenda 12, por conta da confusão entre Lidi e Luiza, que se descontrolou ao ouvir a atriz e Tays Reis cantarem a música.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mentira que mandaram um carro de som com a música do Raça Negra pra fazenda kkkkkkkkk #afazenda12 #AFazenda12 #racanegra pic.twitter.com/yagCUgqDTH — star com (@starcomoficial) October 10, 2020

um carro de som passando perto da sede da fazenda tocando raça negra kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o brasileiro desconhece a palavra limite pic.twitter.com/PgddFQU0UB — sgt. peppers, a banda de corações solitários (@WhrrLey) October 10, 2020

Mentira que estava tocando raça negra, será que mandaram carro de som? Kkkk..!! pic.twitter.com/Ren6Q1fLan — (flamengo até morrer✨👑🎙️🥣) (@VeraLuc58725993) October 10, 2020

Não é a primeira vez que isso acontece no reality show rural

No ano passado, durante a exibição de A Fazenda 11, algo parecido aconteceu. Os fãs do campeão do reality show rural, Lucas Viana, enviaram um carro de som com algumas mensagens para o peão. O participante recebeu uma declaração de apoio e algumas dicas sobre em quem confiar.

Diferente do que aconteceu em A Fazenda 12, o momento não foi só especulação do público, pois foi possível ver vídeos em que o interior do carro de som aparecia. Além disso, outros peões além de Lucas escutaram a mensagem.

TAYSE FOI FALA PRO LUCAS SOBRE O CARRO DE SOM#AFazenda11 pic.twitter.com/Bqc3S0GMdn — Mel Renault 👑 ☀️ (@Estrelinha_aa) November 10, 2019

Entenda o que aconteceu entre Luiza e Lidi

Na sexta-feira (9), em A Fazenda 12, Luiza chegou na cozinha do reality show enfurecida e desabafou com os colegas de confinamento. A atriz disse que Lidi e Tays cantaram uma música do Raça Negra que Cartolouco usou para brincar com Luiza, pois a peoa já foi namorada de Luiz Carlos, vocalista do grupo.

“Mas você acha que foi para provocar?”, questionou Victória Villarim. “Lógico que foi. Bem alto, me viram na oficina. A única música que o Cartolouco ficou brincando comigo na piscina”, disse a participante de A Fazenda 12. Victória especulou que talvez as peoas não soubessem que a música era significativa para Luiza, mas a fazendeira discordou e disse que foi provocação: “elas sabem sim. Eu estava na oficina, do nada elas começaram a cantar só essa música. Uma única música, e justo a música que o Carto ficou tentando adivinhar se ele tinha feito para mim? É coincidência isso ou estou louca?”.

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1314582496101781504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1314582496101781504%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-2020-lidi-se-irrita-playplus-corta-confusao-e-luiza-chora-veja%2F25891%2F