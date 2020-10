Quando o apresentador Marcos Mion entrou ao vivo em A Fazenda 12 na noite de quinta-feira (29), o público de casa e os participantes ficaram atentos ao revelar a grande notícia após a reviravolta da prova do fazendeiro. Logo de início, ele revelou que a votação teria sido suspensa. Houve um momento de alivio entre os roceiros, que acabou em seguida.

A Fazenda 12: Marcos Mion faz o anúncio da prova

Ao entrar ao vivo, ele explicou: “Ontem, na prova do fazendeiro, uma palavra de um dos comandos, foi equivocadamente interpretada. Era a palavra ‘roubar’, que foi interpretada na nossa conta como ‘tirar’ os pontos. Com isso, uma pontuação não foi contabilizada a favor de um dos competidores, o que afetou toda a prova desse ponto pra frente. Já que as decisões de todos os competidores eram influenciadas a cada rodada de acordo com a sua pontuação e a pontuação dos outros, sendo assim, o resultado da prova não pôde ser considerados válidos e a prova foi anulada.”

A prova do fazendeiro foi disputada entre Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Tays Reis. No entanto, a Miss Brasil 2013 tinha levado a melhor na primeira vez, e conquistando o chapéu de fazendeiro. Mas, por conta do erro detectado primeiramente pelos internautas de plantão, a produção avaliou os vídeos da noite e confirmou que realmente um erro tinha cometido. Sendo assim, os três repetiram a prova. Quem ganhasse seria o fazendeiro da semana oficial.

Desespero ao saber da votação relâmpago em A Fazenda 12

Logo após Mion revelar as novidades da noite, todos os participantes ficaram espantados com a notícia. Inclusive os peões mais afetados pelo ocorrido, Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro, Tays Reis e Victória Villarim. Ao anunciar que a votação tinha sido suspensa, um alívio tomou conta da casa. Mas, não durou por muito tempo. Em seguida Mion explicou o erro da prova e que os três iriam refazer a prova do fazendeiro. Vic ficou de boa aberta, assim como Mirella, que estava sentada ao seu lado. O ex-MTV ficou sem reação no começo, mas depois mostrou preocupação. Tays foi a que mais se desesperou, assim como Jake, que era visível o medo de ser eliminada e não conseguir se despedir dos colegas.

Com isso, os peões começaram a se organizar para a prova. Foi quando o apresentador disse que na mesma noite, iria ter uma eliminação ao vivo. Ou seja, uma nova votação é aberta se iniciou no reality A Fazenda 12. Votação, que inclusive, bateu recorde de menos de uma hora.

Jakelyne continua sendo a fazendeira da semana

Após Mion anunciar que os peões iriam refazer a prova do fazendeiro, Lipe Ribeiro, Tays Reis e Jakelyne Oliveira foram para o circuito da atividade. Com isso, o apresentador revelou que a prova seria igual a anterior – que inclusive, causou todo o problema da noite.

Para a prova, cada peão deveria soltar uma bola no braço mecânico, que encaminhará para um dos cestos com numeração entre 1 e 3. Dependendo do cesto que a bola caísse, uma carta seria retirada com um determinado comando. As opções incluíam retirar pontos de outros peões, lançar a bola mais de uma vez ou perder a vez, por exemplo.

Em seguida, o peão deveria lançar a bola com a intenção de acertar uma das caçapas, que estão numeradas com pontos de 50 a 150. A prova possuía 4 rodadas.

Ao refazer a prova, mais uma vez Jakelyne Oliveira levou a melhor e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeiro da semana, que aliás, pelo 2ª vez. Com isso, a Miss Brasil 2013 se livrou da roça ao vivo e segue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, Victória, Lipe e Tays permaneceram na berlinda, que foi definido na mesma noite, em votação relâmpago em A Fazenda 2020.

Victória Villarim foi a 7ª eliminada do jogo

Com a nova fazendeira definida, chegou a vez do apresentador anunciar uma ‘nova’ votação da roça. Desta vez, Lipe Ribeiro, Tays Reis e Vctória Villarim disputaram a permanência no jogo. Mas, ainda assim, um participante teria que deixar o programa. Com um total de 409.332.672 milhões de votos, o 7ª eliminado foi revelado. Victória Villarim deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, com 19,24 % dos votos. Sendo assim, Lipe (51,00%) e Tays (29,76%) continuam na disputa.

Mion chorou ao citar frase de Kobe Bryant

Durante o seu discurso de eliminação, o apresentador não conseguiu segurar a emoção ao vivo e chorou. Ele citou uma frase do jogador da NBA Kobe Bryant, que morreu em janeiro vítima de um acidente de helicóptero. Ele disse: “Tudo que é negativo – pressão, desafios, confrontos – é uma oportunidade para que eu cresça.” Após citar a frase, tanto Mion quantos os três roceiros caíram no choro.

A volta de Tays e Lipe foi cheia de emoções

Tays foi a que mais deixou a emoção transparecer ao público. Após a revelação de Mion, a peoa saiu correndo na chuva em Itapecerica da Serra, bateu o sino e partiu para a comemoração junto aos outros participantes.

Lipe Ribeiro voltou cheio de emoção para a sede do reality A Fazenda 12. Após bater o sino e abrir a porta, foi bonito de ver a alegria dos participantes ao abraçá-lo. Jojo Todynho não escondeu a emoção e a alegria de voltar a ver o colega e amigo de confinamento outra vez.