A Fazenda 12: Jake tem DR com Mariano sobre relação com Henri Castelli

Nem só de badalo foi a festa “Street” na noite de sexta em “A Fazenda 12”. Os peões se dançaram, beberam e também resgataram o passado. Em um momento da noite, Mariano e Jakelyne falaram sobre o ex-namorado da miss Brasil, o ator Henri Castelli.

Jakelyne e o global terminaram em maio de 2020, após um relacionamento de três meses. Ao relembrar a relação, a clima pesou para o casal do reality. Vem ver o que rolou!

DR entre Jakelyne e Mariano em A Fazenda 12

Tudo começou quando Mariano disse a Jake que não acredita em amor eterno dentro do reality – os dois estão juntos desde as primeiras semanas do confinamento.

“O que eu falei pra você? Aqui é lindo. A gente tem as mesmas obrigações e é perfeito. Quem dera a gente vivesse esse mundo pra casar, ter oito filhos e a por*** toda. Agora, chega lá fora, se eu não vou com a cara de uma amiga dela, já é um BO. Se ela não vai com a cara de um amigo meu que vai tomar cerveja em casa, já é um BO. Não tem como jurar amor eterno aqui dentro, gente. Falei na casa da árvore eu não acredito em casal de realiy”, disse o cantor.

“Se lá fora, as coisas juntarem e forem, aí beleza. Agora, casal que se jura amor eterno aqui e jura amor eterno aqui dentro, não acredito. Lá fora é outra coisa. Minha rotina, sua rotina e tal. Suas amizades”, continuou. Após o banho de água fria em Jake, a peoa se mostrou bem desconfortável com a opinião de Mariano.

Mariano fala de Henri Castelli em A Fazenda 12

Logo em seguida, Mariano então resolveu comentar sobre Henri Castelli. “Rapaz, ela namorava o Henri. Acabou com o cara mais bonito”, pontuou Mariano. “Ele era gatão”, elogiou Tays. O sertanejo tornou a falar do ator. “Po***, o Henri é fo**. O cara é bonito pra cara***. Tomar no c*, né. Você me zoou. Tenho que correr um pouquinho pra chegar”, disse.

A miss Brasil parece não ter gostado do comentário, e deu um corte no cantor de “Camaro Amarelo” e pediu para que o assunto não voltasse a ser tocado dentro de A Fazenda 12.

– “Faça um favor pra gente, por favor. Não faça mais essa brincadeira. Se eu quisesse ficar com ele, não teria terminado”.

Jake abre o jogo sobre namoro com Henri Castelli

Depois do chega pra lá da amada, Mariano se mostrou bastante sem graça e tentou fazer algumas gracinhas, mas Jake se esquivou. Então, para encerrar o assunto, a modelo abriu o jogo sobre sua relação com Henri Castelli e mostrou que gosta do peão.

“Gosto de você. Você já me fez me sentir muito mais amada em dois meses do que do tempo que conheci ele. Tem muita coisa por trás e lá fora a gente conversar”, disse.

Apesar da declaração, ela ainda deu uma lição sobre o conceito de beleza para Mariano. “É ridículo comparar uma pessoa com a outra. Se beleza fosse tudo, eu já estaria casada, grávida e com três filhos. Mas eu me importo com quem me faz feliz. Não tô atrás de status, tô atrás de felicidade. Se você não me fazer feliz, eu saio. Assim como eu falei com ele”.

https://www.youtube.com/watch?v=L9eoeXYr260