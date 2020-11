A Fazenda 12: com a saída de Lucas, Jakelyne se torna a melhor jogadora

Com a saída do youtuber Lucas Selfie, a fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira toma o posto de melhor jogadora do reality A Fazenda 12. A peoa se mostrou umas das participantes mais competitivas do programa, e cada dia mais, revelando suas estratégias de jogo. Veja os fatos!

Jakelyne assume posto de Lucas em A Fazenda 12

A Miss Brasil 2013 está se mostrando bastante atenta ao jogo. Em pouco mais de dois meses de programa no ar, a modelo se tornou a única participante a se consagrar como dona do chapéu de fazendeiro pela terceira vez. Na primeira ocasião, a peoa conseguiu logo no início do reality. Já nas duas últimas ocasiões, a peoa teve que ir pra roça, e disputar a polêmica prova do fazendeiro.

Com um affair dentro da casa com o sertanejo Mariano, a peoa não deixa o jogo de lado e é uma das participantes que mais se envolvem nas dinâmicas de jogo. Seja na indicação à roça, na dinâmica do ‘Resta Um’, ou qualquer outro. Como fazendeira pela primeira vez, Jake foi elogiada pelas participantes da casa, por ter mantido um ambiente harmonioso.

Dedicação nas provas

Assim como Lucas Selfie, a Miss Brasil sempre se mostra empenhada durante as provas do reality. Exemplo disso, é o fato de ela já ter conquistado pela 3ª vez, o chapéu de fazendeira do reality. Na última prova, ela levou a melhor contra as participantes Jojo Todynho e Raissa Barbosa. Jake é o tipo de pessoa perfeita para o jogo, ou seja, bastante competitiva.

A votação da roça que acabou sendo suspensa, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A produção de A Fazenda 12 reavaliou a Prova do Fazendeiro e reconheceu que houve um erro na contagem dos pontos da participante Tays Reis. A vitória, entretanto, foi dada originalmente á Jakelyne Oliveira. Mas, precisou ser refeita entre Tays, Jake e Lipe Ribeiro.

No dia da eliminação, os peões tiveram que refazer a dinâmica. Mas, mesmo assim, a modelo conseguiu se sair melhor pela segundo vez, e levou o chapéu. E ainda, escapou da roça.

Estratégias para se livrar da roça

Na roça em que eliminou a participante Victória Villarim, os participante Biel, Juliano Ceglia [já eliminado] e Mirella combinaram de votar em Jakelyne Oliveira para sentar no banquinho da berlinda. A estratégia inicial era colocar a modelo junto com o affair, Mariano. Assim o casal ficaria estremecido no jogo, caso um saísse do reality. Eles até tentaram, mas ao final da formação, a peoa conseguiu se livrar da berlinda. A dinâmica do ‘Resta Um’, foi decisiva na ocasião.

Inclusive, a dinâmica mais temida do resta um, têm sido bastante estudada entre os aliados da modelo no jogo. Em uma conversa com Tays Reis, a peoa traçou algumas estratégias para garantir mais dias no programa. As peoas tentaram criar uma estratégia para salvarem a si mesmas e aos seus parceiros no reality, Mariano e Biel, respectivamente.

Lucas disse que Jake é ‘forte’ em A Fazenda 12

Durante a formação da 9ª roça, o youtuber disse que Jakelyne Oliveira é uma participante ‘forte’ dentro do jogo. Ele até comparou algumas semelhanças entre eles.