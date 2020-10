A Fazenda 12: com a saída de Victória, será o fim do grupo minoria de Biel?

Victória Villarim foi a 7ª participante eliminada do reality A Fazenda 12 com 19,24% dos votos. Com sua saída do jogo, agora restam 13 peões na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, a saída da bailarina deve revelar uma mudança para os próximos dias, já que o grupo intitulado ‘minoria’, acabou perdendo mais uma aliada.

Antes de mais nada, a eliminação que aconteceu na noite de quinta-feira (29), foi mais uma vez parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Como de costume, o apresentador Marcos Mion anunciou os dois participantes que voltaram para o jogo, Tays Reis e Lipe Ribeiro. Sendo assim, consecutivamente a eliminação de Villarim.

A Fazenda 12: Após saída de Victória, o que será do grupo ‘minoria’ de Biel?

Em um discurso durante uma formação da roça no reality A Fazenda 12, o cantor Biel fez um comentário citando especificamente sobre o tal grupo ‘minoria’, formado por ele, Mirella, Juliano Ceglia e Victória Villarim [eliminada]. Na ocasião, a fala do peão foi criticada pela web, e principalmente por Lipe Ribeiro, já Biel foi o responsável por colocar o ex-MTV na roça.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“É muito engraçado um grupo se intitular minoria sendo que eles foram o 1º grupo a ser formado. Tudo bem ser minoria, mas usar esse discurso toda hora. Eles se fecharam e fizeram o grupo e ficam batendo nessa tecla, esse é o discurso mais feio aqui dentro. Jogo sujo e feio”, disse Lipe, após receber voto de Biel. A união era nítida, que até membros se envolveram. “Minoria é um número menor, por isso a gente se intitula assim, com certeza não me faço de vítima”, rebateu Victória.

Mas, será que com a saída de peoa, o grupo ficará de pé? Na véspera da eliminação, Juliano Ceglia mostrou certa preocupação caso Vic seja eliminada. Ele deu a entender, que isso acontecesse ele entraria na fila para sair de A Fazenda 12. Além do jornalista, a funkeira MC Mirella também mostrou está descontente com tudo o que anda acontecendo na casa. Ela entrou em desespero só de imaginar na saída da amiga.

Futuro do grupo ‘minoria’ pode está por um fim?

O grupo criado inicialmente entre a dupla Biel e Juliano, recebeu novos membros após a eliminação de Carol Narizinho, quando realmente houve uma mudança na casa. No entanto, com a saída de Luiza Ambiel, restaram somente 4 peões. Biel é considerado o líder do grupo, uma vez que até mesmo o fazendeiro (na época Juliano) deixou ele escolher em quem votar – indicando Lipe.

Mas, com a saída de Victória Villarim do jogo, o quarteto pode ficar estremecido, e até mesmo acabar. A cada um deles que vai para a roça contra um peão da casa, é eliminado do programa.

O que pode acontecer com Mirella, Biel e Juliano?

Com a saída da bailarina da disputa pelo prêmio, o público pode esperar uma mudança dos três aliados Mirella, Biel e Juliano. Dois possíveis fatores podem acontecer. 1 Ou eles continuarão com a grupo, ou melhor trio. 2 Ou tentarão mudar a tática de jogo. Mas, a segunda opção pode tarde demais. Afinal, o público já conhece cada comportamento dos participantes no reality.