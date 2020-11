Com a volta de Jojo Todynho como nova fazendeira do reality A Fazenda 12, alguns participantes automaticamente viram possíveis alvos de votação. Um dos exemplos são os peões, Biel e Lidi Lisboa, com quem a peoa já teve desentendimentos na casa. Após a funkeira voltar à sede na madrugada desta quinta-feira (19), alguns peões recriaram o famoso ‘meme do caixão’, utilizando os dois participantes como próximas ‘vítimas’. Vem ver a cena.

Peões recriam ‘meme do caixão’ em A Fazenda 12

O mesmo já tornou uma tradição no reality da Record TV. Durante uma roça que consagrou Biel como dono do chapéu, Stéfani Bays foi a estrela da cena. Mas, nesta noite os protagonistas foram Lidi Lisboa e Biel. Os dois foram os únicos peões que não se mexeram com a volta da peoa como a nova fazendeira da semana.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Biel e Lidi são os alvos de Jojo na roça

Biel é o principal alvo de indicação de Jojo Todynho na próxima roça de A Fazenda 12. Desde os primeiros programas, os dois já demonstraram rivalidades no jogo. Tanto é, que os dois já protagonizaram diversas discussões na sede, muitas delas em programas ao vivo, como formações de roças. Jojo já foi indicada por Biel em roça, e agora, pode ser a vez da peoa trocar o voto, indicando o cantor direto para a berlinda.

Por outro lado, temos a atriz Lidi Lisboa, com quem era muito próxima de Jojo no jogo. Mesmo com o relacionamento entre as duas terem começado um pouco tenso e com alguns desentendimentos, isso foi mudando ao longo dos dias. Em certa ocasião, as duas eram vistas quase sempre juntas, principalmente em festas de A Fazenda 12. Mas, o cenário mudou e as ‘amizades’ também. Lidi passou a ficar para o lado de Mirella e companhia, deixando Jojo de lado. Inclusive, ela até culpa a funkeira pela eliminação de Lucas Selfie, seu grande amigo no jogo.

Como surgiu o ‘meme do caixão’?

No começo da pandemia do novo coronavírus, você já pode ter visto pela internet um vídeo em que homens começam a dançar segurando um caixão no meio de um funeral. As imagens foram compartilhadas e muitas pessoas utilizaram para ilustrar situações engraçadas do dia a dia no isolamento exaustivo.

Segundo a rede britânica BBC, o vídeo retrata um cortejo fúnebre que aconteceu, de fato, em Gana. “Os carregadores de caixões elevam o ânimo nos funerais em Gana com danças loucas. As famílias pagam cada vez mais dinheiro pelos seus serviços para que se possam despedir dos seus entes queridos desta forma”, explica um documentário da BBC. A tradição foi criada pelo agente funerário Benjamin Aidoo. Ele quis acrescentar coreografias animadas ao trabalho e dá a opção de “solene ou espetáculo” aos seus clientes.

O vídeo viralizou com a música eletrônica “Astronomia 2K19”, de Stephan F., uma versão remix.