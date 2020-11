A Fazenda 12: Jake pode indicar Lidi para roça: ‘ela disse que quer sair’

A Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira é a fazendeira da semana no reality show A Fazenda 12. Ou seja, como dona do chapéu, ela terá que escolher um peão para mandar direto para a próxima roça. E parece que ela já escolheu seu alvo. Nesta segunda (16),em conversa com Mariano, ela revelou motivações para indicar Lidi Lisboa à roça da próxima terça-feira (17).

A Fazenda 12: Jakelyne pensa em votar em Lidi Lisboa

Dentro do confinamento rural da Record TV, Jakelyne Oliveira já mostrou que sabe muito bem como jogar o jogo. Ela foi a primeira peoa até agora que ganhou o título de fazendeira pela terceira vez, e isso não é pouca coisa. Logo no primeiro mandato, ela recebeu elogios de todos os peões da casa, e com isso garantiu mais uma semana no jogo e a sede pela prêmio de R$ 1,5 milhão.

Por outro lado temos Lidi Lisboa, que em várias ocasiões, mostrou descontentamento em estar em confinamento de A Fazenda 12. Um dos episódios mais marcantes da peoa, foi na eliminação do youtuber Lucas Selfie. Ela chorou após a saída do amigo, e disse diante das câmeras, que queria sair do programa, assim, revelando não estar com ‘sangue nos olhos’, para o prêmio final.

Qual a oportunidade que pode fazer Lidi ir para a roça?

A oportunidade que Jakelyne Oliveira têm para indicar a peoa à roça, é justamente pelo fato dela não estar feliz dentro do confinamento rural da Record TV. Durante um bate-papo com o sertanejo Mariano, ela falou sobre a vontade de indicar Mirella, mas também cogitou votar em Lidi, pelo fato da atriz dizer que iria sair do jogo: “Ela disse várias vezes que quer sair, tem sido super grossa comigo esses dias.”

“Mas além disso, não tenho motivo. A Mirella já votou em mim duas vezes, nunca me protegeu, então eu tenho motivo para votar nela”, justificou Jake. Mas aí você tira a opção de voto da casa”, alertou Mariano. “E coloco o Biel na reta de ser puxado da baia”, completou Jakelyne. Mariano ainda pontuou: “O problema de você chamar ela [Lidi] para conversar é ela falar que não quer ir para a roça e depois você votar nela”. Com isso, Jake completou: “Mas se ela falar que não quer, eu não vou votar. Não tenho motivo.”

Com o terceiro mandato de Fazendeira, a miss tem o poder de indicar um peão para a próxima Roça. Confira a estratégia de Jake! 🤠🔥 👀 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡️https://t.co/QwEASarqS0 https://t.co/dqJJVQqPFc — A Fazenda (@afazendarecord) November 16, 2020

Jake é a melhor jogadora de A Fazenda 12?

A Miss Brasil 2013 está se mostrando bastante atenta ao jogo. Em pouco mais de dois meses de programa no ar, a modelo se tornou a única participante a se consagrar como dona do chapéu de fazendeiro pela terceira vez. Na primeira ocasião, a peoa conseguiu logo no início do reality. Já nas duas últimas ocasiões, a peoa teve que ir pra roça, e disputar a polêmica prova do fazendeiro.

No jogo, Jake sempre se mostra empenhada durante as provas do reality. Na última prova de fazendeiro, ela levou a melhor contra as participantes Jojo Todynho e Raissa Barbosa, mostrando que sim, têm espírito de competidor, o que é essencial no jogo de A Fazenda 12.