O ator Mateus Carrieri do reality ‘A Casa dos Artistas’ no SBT, está conquistando o público em A Fazenda 12. A fama de má e barraqueiro de antes foi substituída pelo mocinha da vez. Com discurso para ficar, considerado simples em comparação aos outros, ele conseguiu convencer, e provar quem nem tudo é números.

O ator Mateus Carrieri, de 53 anos, se tornou um dos participantes mais queridinhos pelo público do reality A Fazenda 12. Entretanto, sua trajetória em reality shows nem sempre foi positiva quanto agora. Com histórico de polêmico, o ator chegou com fama de encrenqueiro, mas, no decorrer no programa, a imagem foi mudando e a fama de má, logo foi substituída pelo de paizão e sem defeitos.

A Fazenda 12: Mateus Carrieri e a fama de encrenqueiro

No programa ao vivo da quinta-feira (22), o apresentador Marcos Mion comentou a participação polêmica de Mateus Carrieri no reality ‘A Casa dos Artistas’, no SBT. A princípio, ele citou a personalidade forte do ator, e fez uma comparação, de ‘quem era o Mateus de quase 20 anos atrás?’ A pergunta claro, reverberou, e fez o peão entrar em uma linha do tempo, afinal, de lá pra cá, muita coisa mudou. E a fama de má ou barraqueiro da época, agora é substituída por ‘queridinho’, ‘paizão’, ‘sem defeitos’.

Em suma, o público e a internet abraçou de tal maneira, que mesmo após seu discurso para ficar, considerado simples em comparação aos outros, ao dizer que ‘não tem milhares de seguidores, nem uma equipe por trás’, ainda assim, ele conseguiu convencer, prova disso foi a porcentagem de votos recebidos.

Durante sua passagem pela ‘Casa dos Artistas’, Mateus brigou muito com Patrícia Coelho. Ele chegou a atirar uma cadeira de piscina, aos gritos e berros. Palavras ofensivas e desnecessárias, claro, não faltou. Aliás, como mostra as imagens, a cena poderia muito bem ser considerada digna de uma ‘A Fazenda’. Afinal, só muda a emissora.

No programa do SBT, Mateus foi 6º participante eliminado do jogo. Em uma entrevista para Luciana By Night’, em 2017 e resgatada pelo portal UOL, ele disse: “Não me ajudou, nem me prejudicou. Foi um programa de sucesso que não ponho no meu currículo.”

Veja o vídeo de Mateus em briga no reality ‘A Casa dos Artistas’ – SBT

A Fazenda 2020: de vilão a queridinho

Um dos fatores da participação de Mateus em A Fazenda 12, é visível nas redes sociais. O ator entrou no programa com 18 mil seguidores, e agora, por causa da popularidade e também da roça, ele chegou a ganhar 700 mil seguidores em apenas 24 horas. E os números só aumentam. Contudo, ele agora tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e com a fama, ganhou o apelido de ‘Suggar Daddy’, que na tradução ao português, significa ‘Coroa Bonito’ ou [homem maduro que se relaciona com novinhas].

Mas, um dos fatores para esse sucesso entre o público, é a amizade de Mateus e Jojo Todynho no reality. O peão se tornou um braço direito da funkeira. Prova disso, é que sempre que há uma roça com o ‘Resta Um’, um dos dois faz de tudo para salvar o outro. Nas festas, só dão eles. Juntos, os dois protagonizam momentos engraçados, e até já foi apontado com um dos crush de Jojo.

Volta de Mateus da roça fez Jojo Todynho sair do sofá

Definitivamente, Jojo Todynho não tem o costume de levantar do sofá para comemorar o retorno dos colegas de confinamento ou até mesmo para comemorar quando um participante de A Fazenda 12 vence a Prova do Fazendeiro ou qualquer que seja a atividade. No entanto, a noite passada foi histórica de todos os fatores. Pela primeira vez, a funkeira saiu do sofá gritando e correndo para comemorar com a volta do colega.

Veja o momento

Como já era esperado, na web a reação não foi diferente. Após a volta, Jojo agradeceu ao público por deixar Mateus ficar. “Fiquei até sem voz. Meu velhinho voltou, obrigada, povão. Meu coração acelerou”, ela disse.

