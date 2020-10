Biel está causando dentro e fora do reality A Fazenda 12. Na disputa pelo tão sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão, ele também deixa escapar algumas situações, que no web, vira pérolas. Vem ver algumas

O cantor Biel é um dos participantes mais polêmicos da temporada do reality A Fazenda 12. Logo no início do programa, ele já entrou com fama de ser um ‘boy lixo’. Além disso nos primeiros dias, ele causou uma treta com Luiza Ambiel no jogo dos prêmios. Mas, apesar de brigar constantes, ele também proporciona várias pérolas ao público. Seja como for, o cantor de 6 hits é uma figura em frente às câmeras. Dito isso, vamos relembrar algumas pérolas de Biel no reality da Record TV.

A Fazenda 12: Biel: ‘a música da Jojo tocou, mas Mirella brilhou’

Durante um bate-papo com com os peões Juliano Ceglia, JP [eliminado], Rodrigão [eliminado] e Cartolouco [eliminado], o cantor Biel gerou polêmica na web após fazer uma comparação preconceituosa entre os corpos de Jojo Todynho e MC Mirella. O funkeiro disse: “A Mirella não está aguentando a Raissa e a Jojo. Você acha que a Jojo fica feliz em ver a Mirella? São duas cantoras de funk e a Mirella linda no palco”. Ele ainda continuo: “A música da Jojo tocou, todo mundo cantou, beleza. A da Mirella ninguém cantou, mas a Mirella brilhou, ela não precisou de música estourada, ela brilhou, tacou a bunda para cima e para baixo, dançou e todo mundo: ‘Caralho’. Os homens tudo babando! A Jojo causaria isso em alguém?”

Discurso de Biel para ficar no jogo gera meme na web

Em seu discurso pedindo para ficar em A Fazenda 12 na terceira roça, Biel citou alguns versos da música ‘Deus É Por Nós’, de MC Marks: “Abre a janela para o vento bater, e o que for ruim, deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças para viver, eu nunca vou deixar de sonhar”. Na ocasião, Jojo Todynho tirou sarro do cantor cantando a música em referência pedindo votos para continuar no jogo. “Vem com aquela presepada de ‘o que for ruim, deixa o vento levar’… Vai levar pra bem longe”, disparou ela.

A web, claro, também adorou o deboche todo. As reações foram impagáveis. Teve internautas que até criaram meme de Biel, sendo levado com o vento.

‘Eu tô muito além dela’, diz Biel sobre Jojo Todynho

Durante a festa em A Fazenda 12, Biel desabafou com MC Mirella sobre Jojo Todynho. Ele disse: “É por isso que eu não ligo para as brigas dela [Jojo Todynho]. Eu já estive no lugar dela já. Sei como é. Hoje, eu tô muito além dela. Muito além.”

‘Ela tem um hit, eu tenho seis’ – Biel em A Fazenda 12

Em outro momento, Biel chegou a comparar sua carreira musical com a de Jojo Todynho, ‘Que Tiro Foi Esse?‘. “Ela chegou agora, tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito, moleque. Ela tem um hit, você tem seis. E aí? Tá ligado? Tem uma cobrança dentro de mim”, disse referindo-se a si mesmo.

A Fazenda 12: Biel fala sobre deboche

Na terceira formação da roça em A Fazenda 12, Jojo, sem papas na língua, falou poucas e boas para Biel. No entanto, o funkeiro não gostou nadinha de ser ‘atacado’ no programa ao vivo. O fato resumido da treta, se deu antes do programa, quando Jojo chamou Biel de ‘debochado’. Em resposta, ele disse: “Sou debochado porque não chupo as bolas dela? Honro minha história, meu público, quem eu sou. Se for para cair, caio de pé, defendendo a causa, a Tays, que nunca me julgou.”

Biel ataca de poliglota ao vivo

Durante uma formação da roça em A Fazenda 12, Biel mostrou que realmente gosta de estudar outras línguas e até pode ser poliglota, será mesmo? O fato e, que em meio à roça ao vivo ela citou a frase: “Naninha, happy birthday. I love you to the moon and back“, que na tradução tem o significado de amor, como: ‘Eu te amo mais que tudo nessa vida‘. Como resultado, não poderia ser outro. Naninha é um apelido de Giovanna Marins, irmã caçula de Biel.

“Agora que a Jojo voltou, tive a certeza de quem vem primeiro não é o mais votado. É em aleatório mesmo A Jojo não foi a mais votada. Eu sei disso” – Biel

Após a eliminação de Cartolouco, Biel voltou para sede de A Fazenda 12 certo de que quem volta primeiro, não significava que era o mais preferido do público para permanecer no reality. No caso, Jojo Todynho foi a primeira peoa que retornou à sede, seguido de Biel. Mas, o pensamento do funkeiro não é o correto, uma vez que a porcentagem de votos foi: Jojo com 44,31% e Bie com 30,80%.

O cantor de 6 hits já fez história no reality

Definitivamente, Biel é um participante que já faz história no reality A Fazenda 12. Ao longo do programa foram tantos comentários que geraram memes e pérolas que é quase impossível recapitular todos. O fato é, que a web sempre vai guardar esses momentos para poder lembrar depois. Mas, antes disso, veja algumas reações que os internautas têm quando o assunto é o cantor de 6 hits, Biel.

