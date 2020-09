A Fazenda 12: de cabelão a franjinha, conheça as perucas de Jojo Todynho

As perucas de Jojo Todynho têm dado o que falar em A Fazenda 12. Sempre com um visual diferente, a cantora tem roubado a cena no reality.

Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso! Participante de A Fazenda 12, Jojo Todynho tem arrasado na escolha das perucas que resolveu levar para o programa. Desde a estreia da edição, a cantora, dona do hit “Que tiro foi esse”, chamou a atenção do público com seu visual.

As perucas de Jojo Todynho

Jojo também é vista com o cabelo natural em A Fazenda 12, mas para não estragar os fios com procedimentos estéticos, que muitas vezes são agressivos e demandam muito cuidado e tempo, a cantora não dispensa o uso das laces quando quer mudar a aparência.

As laces são famosas e aderidas por muitas celebridades, como Beyoncé, Viola Davis, Ludmilla, entre outras. Esse tipo de peruca pode ser produzida com cabelo natural ou sintético.

A participação da carioca em A Fazenda 12 é comentada por diversos usuários das redes sociais todos os dias. Muitos fãs do programa elogiaram o visual de Jojo com as perucas e expressaram opiniões sobre o assunto.

As laces da cantora já estão sendo protagonistas do reality show. Até rolou comparação entre as perucas e uma sandália usada por Manu Gavassi no BBB 20, que se tornou meme e viralizou na internet durante a exibição do reality show global.

Jojo lindíssima e pronta para perder a sua peruca durante a festa de hoje. #AFazenda12 #rt pic.twitter.com/WmHbjqJ9ST — Falatu (@black07075422) September 19, 2020

a peruca da jojo ta muito linda meu deus — st efani bays (@afropatricinha) September 9, 2020

Se no bbb a gente tinha a sandalia da Manu na fazenda a peruca da jojo o pijama da lidi e os oculos da Mirella sao iconicos e mais relevantes q os homens da casa #AFazenda12 pic.twitter.com/JXMIJ829S1 — Chrystian (@ChrystianK12) September 21, 2020

Sumiço de peruca na 1ª festa de A Fazenda 12

Durante a 1ª festa de A Fazenda 12, Jojo Todynho ficou bebâda e comentou com os colegas de confinamento que sua peruca tinha sido roubada. A peoa se desesperou com o acontecimento e falou muito sobre o assunto. O momento rendeu risadas entre os participantes e também muitos memes na internet.

Em tom de bom humor, a conta oficial da carioca no twitter chegou a brincar com o assunto quando publicou uma foto de Jojo penteando e cuidado de uma de suas perucas.

Jojo cuidando da sua peruca, que foi tão falada nesse final de semana kkk #AFazenda12 pic.twitter.com/S8hJpYUGtK — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) September 13, 2020

https://twitter.com/idalecyo_lima/status/1307117536937496577