A Fazenda 12: de Marvel a Star Wars: veja os discursos mais aleatórios de de Mion

Sempre com um discurso mais aleatório que o outro, Marcos Mion tem discursos difíceis de esquecer. Confira algumas vezes que o apresentador fez referências inusitadas em A Fazenda 12.

Marcos Mion é como aquele famoso “tio do pavê” que adora fazer uma piada para cair nas graças dos jovens da família. Tentando divertir e conquistar o público de A Fazenda 12, principalmente os usuários da redes sociais, Mion sempre tenta diversificar seus discursos e fazer alguma referência à cultura pop. Veja algumas das pérolas do apresentador nesta edição do reality show rural.

Mion usa frase de Thanos em A Fazenda 12

Na primeira roça de A Fazenda 12, o apresentador achou uma boa ideia citar Thanos, o vilão da Marvel, em seu discurso de “eliminight”. “Sei como é perder, ter a certeza de que está certo e falhar mesmo assim. É aterrorizante”, disse Mion, que completou: “essa frase é de um cara chamado Thanos”.

Mion citando Thanos. "Eu sei como é perder. Ter a certeza de que está certo e falhar mesmo assim. É aterrorizante. Deixa as pernas trêmulas." – Thanos. #EliminacaoAFazenda #afazenda #afazenda12 #thanos pic.twitter.com/6jHBUH5ZWZ — Adailton (@enoisnanett) September 18, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apresentador também citou vilão da DC

Marcos Mion não inspira seus discursos apenas em vilões da Marvel não, o apresentador diversifica e também usa citações da concorrente, a DC. Na quarta roça de A Fazenda 12, em que Lucas Cartolouco foi o eliminado, Mion usou a frase “ou se morre herói ou vive-se o suficiente para se tornar o vilão” do personagem Duas-Caras, vilão de Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Mion imita Chewbacca em A Fazenda 12

Na noite de ontem, quinta-feira (15), o publico descobriu o novo eliminado do reality show rural. Enquanto discursava para anunciar os peões vitoriosos que voltariam para a sede, Mion falou sobre comunicação e o comportamento de alguns peões de A Fazenda 12. O apresentador aproveitou para citar Chewbacca, piloto da Millennium Falcon na franquia Star Wars, e companheiro de Han Solo.

Além de citar Chewbacca, o apresentador de A Fazenda 12 aproveitou para brincar e imitou o personagem: “Cada um a sua maneira, todos vocês se envolveram nesse desafio de traduzir ideias, emoções e palavras. E que desafio difícil né, ainda mais com tanta pressão e tanta gente que vocês não estão acostumados. As vezes a linguagem é pouca para o que a gente quer expressar. Inclusive um dos maiores pensadores da galáxia já passou por isso. Ele que tantas vezes falou e não foi compreendido por todos. Esse sábio era ninguém menos que Chewbacca, wookiee, fiel parceiro do Han solo”.

https://twitter.com/bibaferreira1/status/1317053629224882177