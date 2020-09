De tempos em tempos, Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 12, viraliza por conta de seus discursos engraçados, e muitas vezes aleatórios. Confira a seleção que o Jornal DCI fez com alguns momentos do apresentador!

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 12, adora colocar referências, principalmente envolvendo cultura pop, em seus discursos. No comando do reality show rural desde 2018, Mion semanalmente brinca com as palavras quando vai dar tchau a um participante ou narra algum grande acontecimento do programa.

Nas redes sociais, a atitude do apresentador faz barulho. Diversas vezes o paulistano viralizou por conta de suas referências. Por isso, separamos três momentos icônicos (e super aleatórios) do apresentador de A Fazenda 12, ou melhor, “Fazendola”.

1 – Thanos em A Fazenda 12?

Na primeira roça de A Fazenda 12, durante o discurso que informou que Lucas Cartolouco estava fora de perigo, Mion citou Thanos, o vilão da Marvel. “Antes de anunciar quem venceu a guerra de hoje, eu quero deixar uma frase de alguém que quase dominou o mundo em uma guerra infinita. ‘Eu sei como é perder. E a certeza de estar certo e falhar mesmo assim, é aterrorizante’. Essa frase é de um cara chamado Thanos”, comentou o apresentador.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O assunto virou piada no Twitter e foi notícia em diversos veículos de comunicação.

SAUDAÇÕES MARVETES | O @marcosmion mitou a citar uma frase do Thanos na eliminação da #AFazenda12 hoje. Isso prova a importância do #Thanos no mundo da cultura pop. Isso arrepiou véi!💥 pic.twitter.com/0qMm4X4tcj — Vale Dos Nerds (@ValeDosNerds) September 18, 2020

Mion citando Thanos como se fosse Platão — THIAGUINHO DO EXALTA 🤙🏽 (@apenas_rabiscos) September 18, 2020

o mion usando uma fala do thanos como frase de impacto pra eliminar alguém kkkkk pic.twitter.com/I8QmpkdVdA — rafa (@rafaelkjls) September 18, 2020

morri de cringe com o mion recitando thanos to agonizando ate agora pic.twitter.com/i4iA6tGkHv — 🧃 (@parrrkbom) September 18, 2020

Primeira semana de eliminação da Fazenda , Marcos Mion citou Thanos

Hoje ele citou Pantera Negra kkk

Lenda — Dani (@danny_see) September 25, 2020

2 – Naruto, um pensador

A Fazenda 12 não foi a única vez em que Mion fez algo do tipo. Em 2019, na 11ª edição do reality show, ele resolveu usar Naruto como referência durante a eliminação da dançarina Drika Marinho.

“Quero deixar aqui uma frase que serve tanto para quem fica, como para quem vai. ‘Você tem responsabilidades com seu time, mas se não consegue confiar nos seus companheiros, não está cumprindo seu papel.’ Quem disse isso não fui eu, foi um grande sábio japonês chamado Naruto”, disse.

Muitos falam em Thanos, mas essa é a verdadeira frase FODA do Mion: pic.twitter.com/2Vjfi9p8Pv — Vinicius Lima (@vinifarias_lima) September 18, 2020

3 – BTS em A Fazenda 12?

Nem só de filmes e animes vivem as referências de Marcos Mion, o mundo da música também é citado em A Fazenda 12. Durante o programa desta quinta-feira (24), Mion conversou com o público do reality show para falar sobre o Twitter, o apresentador disse que quer ver a rede social “bombando” com conteúdo do programa. Para isso, dessa vez ele citou o grupo sul-coreano BTS e os fãs do septeto, chamados “armys”.

Mion fez referência ao “army selca day”, dia em que os fãs do BTS postam fotos que imitam uma imagem do grupo musical.

https://twitter.com/BTS_Noticee/status/1309314796215504897