A Fazenda 12: depois de briga, Biel e Tays vão para debaixo do edredom

O clima esquenta à medida que o confinamento (e a carência) aumenta na casa, e a colcha da cama pouco ou nada disfarça os momentos quentes de carícias. Na madrugada de sábado, dia 24, o clima entre Tays e Biel esquentou , e depois do fim da festa “neon”, eles foram trocaram carícias quentes debaixo do edredom. Vem ver o que rolou em A Fazenda 12:

A Fazenda 12: “Tael” está vivo? Veja o que rolou

Depois de passar algumas semanas em affair com o cantor Biel em “A Fazenda 2020”, Tays Reis desistiu de se relacionar com o peão. A cantora chegou a bater boca com o funkeiro, mas durante a festa que começou na sexta (24), os dois resolveram ter uma “DR”.

Tudo começou com a peoa explicando que se sentia incomodada com os boatos de que tem ciúmes de Mirella. “Eu não tenho ciúmes dela, cara. Já te falei mil vezes. Custa acreditar em mim?”.

Biel sugeriu deixar as brigas no passado, mas os dois continuaram discutindo e Tays chegou a indicar que o romance terminaria ali. “Enfim, vou dar a real, acho que a gente tá vivendo num confinamento que eu e você nunca vamos da certo. Acho que isso pode me desestabilizar. Não vou ficar com isso de ciúmes de uma menina que não existe. Ela é sua amiga”.

Ainda no momento sincerão em A Fazenda 12, Tays disse ao “affair” que não estava apaixonada por ele. O funkeiro reagiu dizendo para a peoa deixar tudo que aconteceu no passado. “Eu gosto de você. A gente é da hora. Esquece tudo isso “.

E quando parecia o fim de “Tael”, a relação tomou outro rumo. O cantor insistiu para os dois recomeçarem. “Vamos mudar isso a partir de hoje?”. “Mudar como?”, Questionou Tays. Em seguida, ele deu um beijo na participante de A Fazenda 12. “Boca gostosa do ca *****”. “Eu gosto muito de você. Não quero o seu mal, cara”, disse a cantora.

Após o fim da festa, o casal foi para o quarto na sede. A web apontou que os dois foram além das carícias embaixo do edredom. Além disso, outros participantes de A Fazenda 12 que estavam no cômodo quando perceberam o clima mais quente entre Biel e Tays.

"Eu não tô apaixonada por você, Gabriel! Não tô, real…", diz Tays para o cantor durante discussão na #FestaAFazenda 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/73fJvkEwJq — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020