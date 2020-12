A Fazenda 12 termina devendo justiça a Jojo Todynnho

A Fazenda 12 é um reality cheio de provas e desafios, e isso não é nenhuma novidade, mas parece que a produção se esqueceu de um principio que deveria ser básico para o programa que preza por regras: a justiça. Neste quesito, Jojo Todynho é uma das prejudicadas no programa, que busca provas que exigem um esforço hercúleo na disputa pelo R$ 1,5 milhão.

Jojo não conseguiu realizar prova em A Fazenda 12

Na madrugada de domingo (13), os ex-peões da temporada retornaram ao confinamento para participar de uma prova especial ao lado dos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, uma coisa chamou atenção, a impossibilidade de Jojo Todynho de conseguir realizar alguns dos duelos da prova.

Machucada, a carioca falou diversas vezes sobre a dor que tem sentido no joelho após lesioná-lo no confinamento. No entanto, a produção de A Fazenda 12 não arranjou alternativas para que a dona do hit “Que tiro foi esse?” pudesse participar da disputa.

Durante um dos primeiros duelos da prova, Marcos Mion perguntou se todos concordavam que no embate entre o time de Jojo e o time de Lipe Ribeiro, os quatro pudessem competir sem ter que subir em um degrau que dificultava a etapa, pois Jojo não conseguiria ficar em cima por conta do joelho. Todos concordaram.

Porém, a produção não deu opções para que a participante machucada pudesse continuar realizando os duelos, já que Mion informou que Jojo precisaria participar de uma disputa em que precisaria pedalar e se equilibrar. “Agora é o seguinte Jojo, a produção avaliou e estamos numa situação um pouco complicada, porque nesta prova foi determinado que todos os participantes do time precisam fazer”, disse o apresentador de A Fazenda 12.

“Então já me dá zero, não vou fazer, não consigo, estou com o joelho machucado”, respondeu a peoa. O ponto foi dado para o time adversário de Jojo no duelo, o de Biel, e a prova seguiu. Mais tarde, novamente a carioca perdeu uma disputa por desistência em A Fazenda 12. Dessa vez era um embate que envolvia ficar em pé e ser ágil. Jojo disse que estava com dor e a equipe adversária ganhou ponto.

Provas do reality mostram descaso da produção

Além de não encontrarem alternativas para que Jojo pudesse participar de forma completa da última prova da edição, outras disputas de A Fazenda 12 mostram que a produção é injusta com pessoas mais velhas ou fora do padrão, já que quase todas as provas realizadas no confinamento exigem muito esforço físico.

