A Fazenda 12: deu em cima ou não? Mirella, JP e Luiza trocam acusações

Fogo no feno! Mirella decidiu expor o ex-colega de A Fazenda 12, JP Gadêlha. Durante a última festa desta madrugada, Luiza Ambiel diisse para Stefani Bays que o bombeiro teria dado em cima da funkeira, o que chateou a influencer, que está na final do reality.

Mirella expõe JP nas redes sociais

Mirella decidiu quebrar o silêncio e afirmou que JP teria dado em cima dela enquanto estavam confinados no hotel, para as participações especiais que começaram domingo (13) em A Fazenda 12. Ela e Stéfani ficaram amigas dentro de A Fazenda 12, e por isso, a cantora se revoltou com a situação.

Primeiramente, Mirella falou da situação nos Stories do Instagram, mas logo foi para o Twitter e acusou JP de ter pedido para ter relações com ela. “Gente eu não transei com niguém”, começou Mirella.

“A Luiza tava do lado e OUVIU então fala o que você disse e pronto, foi isso que ela foi falar pra Stefani, me tira dessa pq não tenho NADA A VER”, afirmou ela ainda. “O cara vira na janela e fala que queria transar comigo e isso é não dar em cima né!? Então tá bom”, afirmou ela.

Para completar, Mirella pediu para que o ex-peão se pronunciasse. “Como volta com esse assunto depois se o cara não se pronuncia!??? Se tivesse se importando como ele diz, teria ao menos vindo me pedir desculpas. Sempre sobra pra mulher né, normal, louca e maluca da história, vê coisa onde não tem dita com todas as letras… é isso”, completou ela.

JP se pronuncia sobre A Fazenda 12

Para começar, o modelo pediu para que as pessoas parassem com os ataques de ódio. “Espero, honestamente, que essas pessoas revejam suas atitudes não apenas enquanto fãs, mas sobretudo como seres humanos.”

Na sequência, JP negou que tenha dado em cima da funkeira e afirmou que Luiza Ambiel mentiu. “Luiza Ambiel, movida por algum sentimento mesquinho, obscuro e egoísta, numa busca desesperada por likes, inventou para Stefani que eu dei em cima de Mirella. Isso é tão ABSURDO que chega a ser inacreditável. Sempre tive uma relação de muito respeito e amizade com Mirella!”, continuou.

Para ele, a ex-banheira do Gugu tentou desestabilizar Stéfani, na reta final de A Fazenda 12. “Mesmo que isso fosse verdade, o que definitivamente não é, Luiza JAMAIS poderia desestabilizar Stefani dessa forma tão desumana e insensível! O foco e as atenções deveriam estar nas votações, e não nessas picuinhas infantis que não nos levarão a lugar nenhum.”

