A Fazenda 12: dinâmica ‘Ferra peão’ tem alfinetadas e brigas; assista

O clima ficou tenso em Itapecerica da Serra! No último domingo (11), os peões de A Fazenda 12 participaram do “Ferra peão”, mas a dinâmica só foi ao ar na noite de ontem, segunda-feira (12). Veja o que aconteceu!

No domingo, os participantes de A Fazenda 12 realizaram uma dinâmica intitulada “Ferra peão”. Quem assina a plataforma Playplus conseguiu assistir no fim de semana, mas quem acompanha o reality show rural na televisão aberta, só conferiu a dinâmica no programa de ontem, segunda-feira (12). Veja o que aconteceu de mais interessante:

Como foi o ‘Ferra peão’ em A Fazenda 12?

Antes de começar a dinâmica, a fazendeira da semana, Luiza, leu as regras e explicou como funcionaria a atividade. “O painel tem uma peça de couro com o nome de todos os peões. O fazendeiro começa a atividade e escolhe um peão que precisa rever suas atitudes”, disse a participante de A Fazenda 12.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Luiza e Tays discutiram

Luiza foi a primeira: “vou escolher a Tays, por vários motivos. Quando você puxa uma pessoa para a baia, óbvio que você quer ela fora daqui, porque vai para a baia com 25% de chance de ir para a roça”. “Atitude na baia de não ajudar. Algumas vezes me senti provocada sim”, continuou a fazendeira da semana de A Fazenda 12, antes de ser interrompida por Tays, que comentou: “é bom você falar porque se sentiu provocada”.

A atriz disse que a dupla se evita na casa e que não gostou da atitude da baiana de ir lavar o banheiro da baia enquanto Luiza tomava banho no local. “Você queria que eu ajudasse pessoas aqui que nem me dão bom dia?”, questionou a cantora. “Como todo mundo ajudou na baia”, rebateu Luiza.

As duas continuaram batendo boca e quando foi a vez de Tays, a cantora retrucou os comentários da fazendeira da semana de A Fazenda 12. “Nem sempre tudo o que a gente faz ou fala é para te atingir. As vezes você cria uma coisa na sua cabeça que é só dentro do seu mundo. Você acha que eu ia perder meu tempo limpando o banheiro para te provocar?”, disse a peoa.

A baiana continuou sua justificativa e lembrou da reclamação de Luiza quando Tays e Lidi cantaram a música “É tarde demais”, do Raça Negra. A fazendeira se incomodou e considerou o momento provocação, pois o vocalista do grupo é seu ex-namorado. “Nem sei quem é seu ex. Tenho que adivinhar que você namorou com o rapaz?”, alfinetou Tays.

Atividade Ferra Peão…

Luíza começando e ferrando a Tays….#AFazenda12 pic.twitter.com/SMFiQLRRil — NTreality na #AFazenda12 🔥🤠 (@NTreality) October 12, 2020

Mirella chama Tays de falsa em A Fazenda 12

MC Mirella também falou da dona do hit “Paredão metralhadora” e chamou a colega de confinamento de falsa. “Não ajudou na baia, ficou encostada, ajudou quem ela quis. Você tinha proximidade comigo e fez o que fez, falsidade. Para mim, você é falsa, age por conveniência”, disparou a funkeira.

Mirella também escolheu falar de Lidi Lisboa: “ela já me deu motivo de duas brigas aqui dentro, do nada. Sempre eu vejo reclamando das coisas. É muito feio isso, até para a harmonia da casa”. “Se me tratar mal, será tratada mal, se me tratar bem, será tratada bem, então é isso”, finalizou a participante de A Fazenda 12.

A Mirella chamando a Tays de falsa 😅😅😅 é guerra Brasil #birella pic.twitter.com/l5ljhwg9rk — 🦅🎢𝙈𝙖𝙞𝙤𝙧 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡 вirєℓℓα iмρrσvαvєℓ (@birellaportal) October 12, 2020

Lidi se desentende com Mirella e Carol

Lidi resolveu devolver os comentários de Mirella durante a dinâmica e disparou: “cara, só tenho uma coisa para dizer para você Mirella, que preguiça. Não vou nem discutir, porque foi tão rasa a sua justificativa”. As peoas se desentenderam e a atriz disse: “não vou nem botar em questionamento outras coisas porque realmente não estou afim de humilhar, questionar outras coisas”.

A discussão continuou e Lidi também criticou os participantes de A Fazenda 12 que escolheram seu nome durante o “Ferra peão”. “Se três pessoas têm a mesma opinião sobre você, tem algo errado”, alertou Carol Narizinho.

“Não sou puxa saco e nem gosto de ficar em cima do muro”, afirmou Lidi. “Engraçado você querer fazer as pazes com a fazendeira bem hoje”, alfinetou a ex-panicat. A discussão continuou, mas a atriz não quis prolongar a briga, disse que estava “com preguiça” e sentou novamente.

Esse momento e os comentários de Lidi acabaram gerando outra confusão. Uma briga entre ela e Mirella na sede.