A Fazenda 12: drone, prova decisiva e drama; o fim de semana dos peões

Depois de um fim de semana movimentado, novos desafios aguardam os peões de A Fazenda 12. Mais uma vez os peões foram surpreendidos com aparições de objetos externos, dessa vez foi um drone que ‘invadiu’ o local. No domingo, dia 15, foi realizada a Prova de Fogo da semana, o que pode mudar o rumo do jogo. Sem falar na festa do fim de semana, veja:

Drone “invade” sede de A Fazenda 12

Esta não é a primeira vez que o reality show rural tem a presença de algo do mundo externo. Após um carro de som enviado à Mirella e um possível drone avistado por Jakelyne, dessa vez foi Mateus quem viu um drone sobrevoando o local em que é filmado o reality. No sábado (14), o ator estava na academia quando viu o drone, ele então avisou os colegas de confinamento sobre o objeto. Stéfani Bays também viu pois estava na área externa. Os dois chegaram a acenar para o drone, mas logo a plataforma que transmite 24 horas do programa, o Playplus, cortou a cena e exibiu as ovelhas.

@afazendarecord @SigaPlayPlus só foi o Mateus, Mariano e Stefani falar com o Drone, a imagem foi cortada para a área dos bichos. Queria ver essa Fazenda produzida na @RedeGlobo , aos cuidados do Boninho. #AFazenda12 pic.twitter.com/r4hg5wjBKN — Du Ferrera 🇧🇷✊ (@Dudools) November 14, 2020

de boas aqui assistindo a fazenda aí surgiu um drone no céu e a câmera do nada mudou p os bichos ODIOOOOOOOOI — brunonah (@brunonaleite) November 14, 2020

Mariano vence Prova de Fogo

Mariano foi o vencedor da Prova de Fogo desta semana. O peão disputou contra Lidi Lisboa e Raissa Barbosa, que ao perderem, foram automaticamente para a baia. Lidi ficou bastante frustrada ao perder a prova. No quarto da sede, a atriz desabafou com algumas colegas de confinamento: “deu pra mim. Estou me sentindo ridícula”.

Parece que Lidi não gostou muito de perder a #ProvaDeFogo deste domingo (15) 🔥 "Tô me sentindo ridícula", desabafa a peoa 😳 Veja #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/3822dlfCA1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 15, 2020

Lidi ainda não superou eliminação de Lucas

Durante a festa ‘sextou’, que começou na noite de sexta (13) e seguiu na madrugada de sábado (14), Lidi mostrou que ainda estava muito abalada com a eliminação de Lucas Maciel. Por conta de toda a tristeza e choro da peoa, alguns internautas apelidaram a atriz de ‘viúva’.

O agora ex-peão deixou o confinamento na noite de eliminação, quinta-feira (12). Recentemente, o apresentador da MTV participou do programa Hora do Faro. Confira como foi clicando aqui.

Raissa que perdeu o boy mas a lidi que Ta fazendo a viúva pela mor de Deus #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/BRAmlc3WYB — 📸 whoiisvini (@whoisviniii) November 14, 2020

A Lidi chorando na festa fazendo o papel de viúva da Raissa KKKKKKKKKKKKKKKKK #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/wmrHE6dexZ — Débora (@deborabeatrz) November 14, 2020

Lidi parece que é viuva do Lucas 🤦‍♀️ — bola #SOSOAmapa (@iisapedrosa_) November 14, 2020

Web acusa Biel de quebrar regra

Internautas acusaram Biel de quebrar uma das regras do reality show rural: a de não conversar com câmeras e funcionários da produção do programa. O vídeo de um momento do funkeiro na festa ‘sextou’ circulou na web e muitos pediram a expulsão do peão.

O VÍDEO DO BIEL QUEBRANDO A REGRA E FALANDO COM O CARA DA PRODUÇÃO…🆘🗣️#AFazenda12 #FestaAFazenda pic.twitter.com/9edaq6XUFM — O COMENTARISTA🗣️⚡(Insta: @eulucianojr) (@eulucianojr_) November 14, 2020

ATENÇÃO! Biel conversando com o pessoal da produção(operadores de câmeras) da Fazenda…

Esse programa virou uma bagunça! Biel e Mirella fazem o que querem e não levam uma punição… #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/xMuIcc9FDB — é juliane e não xuliana (@less_bitch) November 14, 2020

Mirella leva tombo em festa

Durante a festa que agitou o fim de semana dos participantes, MC Mirella acabou exagerando um pouco na bebida e acabou caindo. A peoa precisou da ajuda de alguns colegas de confinamento.

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1327454497795399681?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1327454497795399681%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-12-tombo-de-mirella-choro-de-lidi-e-jojo-veja-como-foi-a-festa-de-ontem%2F43299%2F