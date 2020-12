A Fazenda 12 e as 5 frases mais repetidas pelos peões na temporada

Semana que vem A Fazenda 12 chega ao fim, se a Record TV não anunciar nenhuma mudança, a grande final deverá acontecer no dia 17 de dezembro. Com diversos momentos icônicos, a temporada deixará saudades nos fãs do reality show rural. Que tal relembrar algumas das frases mais repetidas pelos confinados? Confira:

As frases mais ditas pelos peões de A Fazenda 12

1 – O brasil está vendo, está tudo filmado

Quem nunca ouviu um participante de reality show soltando essa frase no meio de uma discussão ou conversa? “O Brasil está vendo” e “está tudo filmado” foram tão repetidas em A Fazenda 12 que para contar todas as vezes que as frases foram ditas, seria necessário uma equipe inteira.

Durante a oitava formação de roça de A Fazenda 12. Jojo Todynho e Biel discutiram, o peão disse que não se lembrava de ter tido algo citado pela funkeira. A dona do hit “Que tiro foi esse?” disparou: “tá tudo filmado. Se não sabe beber, bebe mijo, tá tudo filmado”.

Biel se incomoda e rebate as falas de Jojo! Olha o climão na #RoçaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/zwfr9sFPtl — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Fim de semana tem ‘agressão’ de Jojo e produção demitida

2 – Estou sendo eu mesma

Outra coisa corriqueira no programa é um participante falar para o público que está sendo autêntico. Os peões vivem dizendo “estou sendo eu mesma”, “nunca deixei de ser eu”, “mostrei meu lado verdadeiro aqui”, entre outros. E claro que isso também não faltou em A Fazenda 12.

Durante a noite de eliminação, os peões que estão na berlinda pedem novamente pela permanência. Os participantes tem cerca de 1 minuto para conversar com o público e pedir votos. Na décima segunda roça de A Fazenda 12, Jakelyne Oliveira usou a famosa frase “estou sendo eu mesma” quando mandou seu recado para o público.

3 – Minha prioridade

Por conta da dinâmica do ‘resta um’, em que os peões de A Fazenda 12 precisam salvar alguém da berlinda nas noites de formação de roça, ‘prioridade’ foi uma das palavras mais citadas na edição.

Em papo com Lidi Lisboa, após dizer que a atriz e Biel eram suas últimas prioridades na casa, Jojo Todynho explicou para a peoa o motivo de tê-la escolhido como “menos importante”. “Eu fiz um balanceamento de todo o jogo, deixei bem claro: ‘por ter me aproximado da Lidi no meio do jogo’. No ranking das pessoas que eu já tinha certa intimidade, fica como última prioridade”, comentou a dona do hit “Que tiro foi esse?”.

4 – Tenho muito carinho, mas…

Durante as formações de roça, os peões de A Fazenda 12 são obrigados a votar, seja em um adversário ou não. O que acontece muito é o famoso ‘voto do amor’, que é quando um peão justifica um voto em outro sem ser por qualquer raiva ou rivalidade, apenas porque precisa votar em alguém, ou por conta de uma mágoa recente. Durante toda a temporada, vários participantes comentaram “tenho muito carinho por fulano, mas vou votar nele (a)”.

Na décima segunda votação de roça não foi diferente, Tays Reis votou em Lipe Ribeiro, justificando: “hoje vou votar no Lipe, pessoa que tenho carinho muito grande, mas nesses últimos dias percebi muitas coisas”. A cantora completou dizendo que o carioca a decepcionou.

Tays inicia a votação e justifica seu voto em Lipe 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/srPkySsBvI — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

Leia também: Tays causa punição e peões ficarão sem água encanada

5 – Não estou maluca na minha tese

A famosa frase de Jojo Todynho acabou virando um bordão de vários participantes. Não foi apenas a funkeira que falou isso na temporada, vários peões, como Stéfani Bays, Juliano Ceglia, Mateus Carrieri, entre outros, repetiram a frase.

Juliano prometeu provocar os amiguinhos quando Victória voltasse. Ela não voltou. Depois ficou bravinho, Brasil. É aquela velha história: não quer brincar? Não desce pro play… pic.twitter.com/GZnnSzYAHz — Famosando (@sitefamosando) October 30, 2020

Depois que o plano maligno de vilão da Disney dar bem ruim, Juliano Ceglia ficou #chateado, porque comemoraram o retorno de Tays e Lipe para o jogo. pic.twitter.com/aODrUKdBvu — Famosando (@sitefamosando) October 30, 2020

