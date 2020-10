A Fazenda 12: depois de porta e vasos quebrados, direção muda regra

Com a proibição de confrontos físicos, os participantes de A Fazenda 12 acham alternativas durante os momentos de fúria, o que sobra para os objetos e elementos do cenário do reality show rural.

Segundo a coluna do jornalista Leo Dias, a direção de A Fazenda 12 mudou as regras do programa depois de tantas situações envolvendo objetos da casa. De acordo com o colunista, os participantes foram avisados que é proibida a depredação de qualquer item do reality, se a nova regra for descumprida, haverá punição.

Garrafa de Jojo foi parar em acervo

Após a terceira formação de roça de A Fazenda 12, a sede virou um caos. Raissa Barbosa jogou creme nos colegas de confinamento, Juliano Ceglia invadiu o quarto e Jojo enfurecida, despejou sua raiva em uma garrafa. Ainda brava com a discussão que teve com Biel durante a votação da semana, a carioca foi até a cozinha e pediu licença para as peoas que estavam no local. Em seguida, Jojo procurou por uma colher de pau nas gavetas e quando encontrou, começou a bater em uma garrafa, que ficou bastante amassada.

Durante o momento de fúria, a dona do hit “Que tiro foi esse?” disse que estava seguindo o conselho da psicóloga: “a Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra fora”. A cena icônica não incomodou a produção do programa, que resolveu colocar a garrafa de Jojo em um acervo. O perfil oficial da participante de A Fazenda 12 publicou duas imagens e comunicou: “vocês acreditam? A produção fez um acervo com a garrafa que a Jojo amassou e deu nome: ‘colher de pau sobre garrafa!'”.

Vocês acreditam? A produção fez um acervo com a garrafa que a Jojo amassou e deu nome: “Colher de pau sobre garrafa!” 🗣 pic.twitter.com/Rg2yGiUow8 — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 1, 2020

Raissa quebra porta do banheiro

Na última sexta-feira (16), Raissa discutiu com Luiza Ambiel, o que a levou a perder o controle e descontar nas portas da sede de A Fazenda 12. A peoa ficou brava quando a atriz disparou que ela tinha “que se controlar mais e guardar as coisas para ela”. Raissa saiu do quarto chutando a porta e seguiu para o banheiro. Dentro do reservado a modelo começou a chutar a porta, o que acabou quebrando uma parte da estrutura.

Jojo foi até a porta e comentou: “Raissa, está me ouvindo? Então para, acabou”. A carioca continuou falando com a participante de A Fazenda 12, tentando acalmá-la. Lucas Maciel, que estava próximo. aconselhou Jojo a ficar longe da porta.

A Raissa não é louca, ela tem transtorno. Esse pânico que temos vendo cenas como essa, é pela falta de informação e convívio com quem tem borderline. Vim aprender só com ela dentro do programa. pic.twitter.com/m8QPddWUvp — Camilla de Lucas (@camilladelucas) October 16, 2020

Lucas perde o controle e destrói vasos de A Fazenda 12

Durante a madrugada de sábado, Lucas teve um ataque de fúria. As coisas começaram a esquentar quando, segundo o ex-Pânico, Jojo o acusou de bater a cabeça de Lidi na parede enquanto colocava a atriz na cama. Lucas saiu do quarto de A Fazenda 12 enfurecido: “é muita maldade. Vai tomar no c*. Vai se f*****. Eu não tenho essa maldade. Eu estou ajudando e vem me falar que bati a cabeça dela na parede. Isso não existe. Eu ouvi um monte de bosta de uma pessoa que gosto. Estou ajudando todo mundo. Não é possível que eu estou errado”.

Lucas então perdeu o controle e quebrou vasos que estavam na sala do confinamento. No total, foram 4 vasos.

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1317359572131172354?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1317359572131172354%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_0&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-2020-lucas-selfie-tem-ataque-de-furia-e-quebra-objetos-veja-video%2F29436%2F