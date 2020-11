A Fazenda 12: efeito carro de som? Mirella tenta se reaproximar dos peões

MC Mirella aproveitou a festa ‘memes’ para fazer as pazes com os colegas de confinamento. Nas redes sociais, a peoa de A Fazenda 12 está sendo acusada de reatar as amizades no reality por conta da mensagem do carro de som enviado por fãs na última terça-feira (27).

Mirella se reconciliou com peões após carro de som em A Fazenda 12

Durante a festa que agitou a noite e madrugada desde sábado (31), Mirella resolveu restaurar sua relação com os colegas de confinamento e conversou com Jojo e Lipe para se reconciliar. A funkeira estava afastada de Jojo Todynho por conta de brigas no reality show, mas sentou com a dona do hit “Que tiro foi esse?” para conversar. “Me arrependo de várias coisas aqui dentro”, disse a MC. Mirella se desculpou com Jojo e a carioca então convocou uma reunião entre algumas peoas na casa da árvore, o encontro deve rolar ainda neste fim de semana A Fazenda 12.

Mirella também reatou sua relação com Lipe Ribeiro, que também estava afastado da peoa nas últimas semanas. O peão disse que não guardava rancor, mas que a MC estava “insuportável” durante a semana que brigou com Raissa Barbosa. Falando em Raissa, um dos maiores desafetos de Mirella na casa, a dupla posou para uma foto. As participantes brigaram feio durante dias pois a modelo não salvou a MC de uma roça, o que a enfureceu. A acreana tinha o poder da chama verde em mãos e salvou Jakelyne e não Mirella, o que acarretou em grandes desavenças na casa.

"Você não está sendo influenciada ou manipulada por ninguém", diz Jojo para Mirella! Veja o papo que as peoas tiveram na #FestaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/O18GKZ2emd — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

jojo marcando reunião na casa da árvore amanhã com mirella, stef e raissa 💀 pic.twitter.com/bK2BVkuGY7 — ma ri. (@acostumadinha) October 31, 2020

mirella falando que vai muito na dos outros e praticamente dizendo que foi ficou proxima de biel e cia porque estava frágil. essa menina é a mais falsa desse lugar pic.twitter.com/buWYPqgxNI — ma ri. (@acostumadinha) October 31, 2020

Lipe diz para Mirella que ela estava errada em briga com Raissa 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/SA2P1FBmTm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

Eu já me perdi na conversa do Lipe e da Mirella gente 😂 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/QJarUjqlM9 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

Raissa não é ruim de coração e com certeza vai voltar a falar com a Mirella. Infelizmente.

Mas não esqueçam do quanto a Mirella humilhou a Raissa, não passem pano#FestaAFazenda12 pic.twitter.com/7ISuPlhXR1 — Jojo PROTAGONISTA (@Jojoprotgonist) October 31, 2020

Web acusa Mirella de falsidade

Internautas que acompanham o reality show rural acusaram Mirella de seguir os conselhos do carro de som enviado por fãs e de ser falsa com os colegas de confinamento. “Mirella se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stefáni. Estamos com vocês”, dizia a mensagem do carro enviado ao local de confinamento de A Fazenda 12. Segundo o jornalista Leo Dias, que conversou com uma jovem que fez parte da ação, o aluguel do veículo custou R$ 1 mil.

mirella dps do carro de som e da vic eliminada KKKKKKKK — Iorgute ˢᵖᶠᶜ (@soucancelado) October 31, 2020

Poderia passar um carro de som agora anunciando RAISSA SE AFASTA DA MIRELLA ELA É FALSA. #AFazenda12 —  ♑️ (@MaaryRiih) October 31, 2020

Mirella falsa do caralho, a planta saiu e agora ela entendo direitinho o jogo por causa do carro de som!!! Se afasta do cristalzinho da Raissa sua Chernobyl pic.twitter.com/DZVG77WuT8 — só to aqui pelos memes (@_karuzita) October 31, 2020

jojo deu conselho pra mirella escutar a stef e mirella dizendo que vai escutar, com carro de som quem nao escutaria? — ma ri. (@acostumadinha) October 31, 2020

Mirella duas semanas atrás “Nossa eu não quero nem olhar na cara da Jojo” Luiza e Victoria eliminadas + Carro de som Mirella pra Jojo hoje “Você ainda gosta de mim?” #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/OyQqIHQLhi — Fazendola 💥 (@eutomaluc) October 31, 2020

O áudio enviado para a sede de A Fazenda era esse! O pedido era para que Mirella se afastasse de Biel e Juliano. O áudio foi enviado pela Sterellas! #AFazenda #AFazenda12pic.twitter.com/rwxO6xFNTj — LeoDias (@euleodias) October 27, 2020

