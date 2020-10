Água no rosto, creme na cara, garrafa amassada, balde da discórdia ou música do Raça Negra? Vote na Enquete A Fazenda 12 e eleja o maior barraco da décima segunda edição do reality da Record TV.

O reality da Record TV, A Fazenda 12 completou um mês no ar no dia 8 de setembro. Ao longo dos primeiros trinta dias de confinamento, muitos barracos aconteceram entre os participantes. Teve de tudo, desde água na cara, creme, até garrafa amassada virando objeto de exposição. Mas, afinal, qual o seu barraco favorito em A Fazenda 12?

A Fazenda 12: creme ou água no rosto?

Primeiramente, na formação de roça de estreia da décima segunda temporada de A Fazenda 12, Raissa Barbosa recebeu a maioria dos votos da casa. Ainda no programa ao vivo, a famosa não conseguia se defender, mas tudo mudou de figura quando retornou à sede do reality da Record TV. A ex-vice Miss Bumbum teve um ataque de fúria e jogou água em Biel.

Logo em seguida, Raissa se disse decepcionada com os meninos por votarem nela. “Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara!”, disse. Mateus Carrieri, que abriu a votação, tentou se justificar. “Eu estou grudado no Juliano, quase que 24 horas aqui, e eu não sabia em quem ele iria votar. A gente não combinou nada. Você pode ficar chateada, mas a gente não combinou”.

Outro momento marcante protagonizado por Raissa, foi novamente após uma formação da roça. A peoa recebeu maioria dos votos e ‘roubou’ o centro das atenções dos participantes casa. Ela surtou e jogou hidratante no rosto de Juliano Ceglia, Cartolouco e Biel. No entanto, Juliano Ceglia deixou os fãs da musa preocupados depois de partir para cima dela no quarto principal da sede. Apesar de a atitude suspeita, o jornalista esportivo frisou que não iria agredir a peoa, pois tem namorada e filhos fora do programa e respeita as mulheres.

Garrafa amassada vira objeto de exposição

Afinal de contas, as maiores tretas acontecem durante e após uma formação roça. Ou seja, entre Jojo não poderia ser diferente. A funkeira não se aguentou de fúria e destruiu uma garrafa de metal com marteladas e socos após protagonizar uma discussão ao vivo na formação da roça. Na cozinha do reality show, a cantora utilizou uma colher de pau, então pegou o objeto e começou a martelar, tudo para conseguir extravasar sua raiva no momento.

A cena é icônica e mostra Jojo Todynho, dona da edição de “A Fazenda”, aliviando sua raiva após uma briga com Biel batendo em uma lata.

Vote também na Enquete A Fazenda 12

Balde da discória de A Fazenda 12

Depois da garrafa amassada, o balde da dicória é um grande concorrente para vencer a Enquete A Fazenda 12. Desta vez, as protagonistas foram MC Mirella, Lidi Lisboa e uma ajudinha de Luiza Ambiel. O dia após a formação da roça, Lidi foi até Mirella questionar sobre os baldes usados pela funkeira para tomar banho, já que Luiza precisava usar para cumprir as tarefas do dia. MC Mirella estava dormindo na sala quando a atriz chegou e disse: “Não dá para a Luiza ficar com um balde e a senhora esquentando água. Ela precisa dos baldes”, acordando a funkeira.

Após ser acordada por Lidi na sala, Mirella se defende: “A água tá esquentando em cima. Não tá usando. Deixei dois baldes pra ela (Luiza), ela pode pegar, ela pegou”. Em seguida, Lidi protesta: “Ela (Luiza) tava trabalhando com um balde e um regador. Em vez de levar dois baldes pra ela, tive que levar um balde. Então assim, ou ajuda ou atrapalha.”

Contudo, o barraco foi parar com Luiza, que se defendeu: “Porque aqueles baldes estavam ali para esquentar. Não era isso, Mirella?”. Mirella voltou a argumentar e o clima esquentou entre as três. Juliano Ceglia, o fazendeiro da semana, precisou intervir na discussão para tentar mediar.

Música do Raça Negra causa chororô

Na sexta, dia 9 de outubro, a fazendeira da semana, Luiza Ambiel se revoltou após ouvir Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem uma música do grupo musical ‘Raça Negra’. Segundo relato da própria peoa e a equipe, a música seria uma composição feita pelo ex-namorado Luiz Carlos, vocalista da banda.

No entanto, foi visível que Luiza ficou abalada ao ouvir as peoas cantarem a música ‘É Tarde Demais’, do grupo ‘Raça Negra’. A Musa da Banheira do Gugu, voltou da área externa aos prantos, e logo desabafou com as participantes MC Mirella, Victória e Jojo Todynho. “Depois eu sou ruim, eu sou o capeta. Eu tô quieta lá embaixo, fazendo minhas coisas. A Lidi e a Tays, lá na casa da árvore, cantando a música do Raça Negra. Tem necessidade disso?”, disse Luiza, grande candidata para a dispita da Enquete A Fazenda 12.

No final da tarde, a equipe de Luiza divulgou uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido, explicando o envolvimento da peoa com o cantor. FAKE NEWS! “Só pra esclarecer, quem está inventando “fake news”, sobre a Luiza (“Ter sido amante” do Luiz Carlos do Raça Negra) Luiza teve um romance com o cantor, na época, mas a mesma não sabia que ele era casado. A música cantada por Lidi e Thais “É tarde demais” do raça negra, foi uma música que Luiz Carlos compôs para ela, por conta do fim do “relacionamento”. Por isso o motivo dela ficar tão sensibilizada, porque é uma história que machuca ela. Inclusive vocês podem assistir aqui a entrevista sobre o ocorrido”, diz a nota.