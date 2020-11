MC Mirella, a décima eliminada de A Fazenda 12, participou do Hora do Faro, na Record TV neste domingo (22/11) e respondeu a inúmeras perguntas em uma sabatina intitulada A Fazenda – Última Chance, com Fabíola Gadelha, Antonia Fontenelle e Victor Sarro. Durante o quadro, a modelo respondeu sobre ter combinado sinais com Luiza Ambiel e Lucas Ambiel, e também falou sobre a polêmica mensagem do carro de som enviado por fãs à sede do reality.

A funkeira foi eliminada da ‘Fazendola’ na última quinta (19), com apenas 29,44% da preferência do público,

Mirella em “A Hora do Faro”

A peoa confirmou que combinou sinais e admitiu ter errado ao pedir informações do mundo externo a Luiza Ambiel e a Lucas Selfie – para o peão a funkeria pediu um carro de som em A Fazenda 12. Por fim, Mirella amenizou dizendo que se arrepende, mas que o erro virou aprendizado.

Mirella chama Biel de falso e Sté de ingrata

Sem fugir de perguntas afiadas, a cantora esclareceu dúvidas sobre alianças e rompimentos que deram o que falar e ainda comenta o porquê de achar que o carro de som enviado a ela, por fãs, “ajudou e atrapalhou” seu jogo. Seu suposto ciúme de Biel e a amizade de idas e vindas com Lidi e Raissa também entram em pauta. Ela também não economizou críticas a Mariano: “dissimulado, planta. ele é super inconveniente. Ele me irrita”.

Por fim, a peoa brincou ao avaliar momentos de sua participação no reality: “Sou uma vacilona, né? Se pudesse fazer diferente, teria ido mais pela minha cabeça”, disse.

Mirella distribuiu plaquinhas para os peões de A Fazenda 12

Jojo Todynho: verdadeira e animada

Biel: mentiroso, falso, traidor

Stéfani Bays: ingrata e paciente

Lipe: animado

Lidi Lisboa: justa e barraqueira

Mateus Carrieri: generoso, humilde, inteligente

Raissa: bom caráter e barraqeira

Jakelyne Oliveira: manipuladora, mascarada, dissimulada, insuportável, egoísta, trapaceira e interesseira

Mariano: dissimulado, manipulador, interesseiro, insuportável, trapaceira e mascarado

Tays: traidora e falsa