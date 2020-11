A Fazenda 12: em live, Biel fala sobre frustração de não ter amizade de Jojo

Desde que A Fazenda 12 começou, o fazendeiro da semana participa de uma live no TikTok para responder algumas dúvidas dos fãs do programa. O momento de perguntas e respostas ocorre logo após a Prova do Fazendeiro ser realizada e pouco depois do término do programa ao vivo de quarta-feira. Na live desta semana, Biel falou sobre sua vivência no reality show rural e o difícil relacionamento com Jojo Todynho.

Biel se decepcionou por não ter amizade com Jojo

Um fã do reality questionou Biel durante a live: “quem mais te decepcionou em A Fazenda 12?” O peão comentou: “não vou dizer decepcionar, porque a culpa é minha, não devo criar expectativa em cima de ninguém, até porque isso aqui é um jogo e as pessoas tem que jogar mesmo, mas pelo histórico, por tudo o que a gente tem lá fora, ser do mesmo meio musical, queria muito ter criado uma amizade, um contato legal com a Jojo”.

O cantor continuou a explicação e afirmou: “já vi que não vai acontecer, pelo menos aqui dentro. Se não acontecer lá fora também respeito, mas só queria que ela soubesse que estou sendo aqui dentro a pessoa que sou lá fora. E sou sorridente mesmo de natureza, quando estou nervoso, quando alguém grita comigo. Não é da minha natureza responder, usar palavras ofensivas, não é deboche”. “Talvez umas coisas que ela me falou me deixaram bem decepcionado, é isso, mas a gente vai aprendendo e amadurecendo também”, completou o fazendeiro da semana de A Fazenda 12.

Biel falou sobre falsidade em A Fazenda 12 durante live

Durante as perguntas, o peão se esquivou de chamar algum colega de confinamento de falso quando foi questionado sobre o peão mais ‘fake’ do reality. “Gente, é difícil julgar personalidade aqui dentro. Esse programa vale R$ 1.5 milhão, muda a vida de qualquer cidadão. É um jogo, a gente tá jogando. Já falei que quero sair daqui e conhecer as pessoas novamente, porque quero entender… não porque a pessoa não gosta de mim, mas porque ela pensa algo de mim que talvez eu não concorde, que eu saiba que não é da minha personalidade”. Antes de mudar de pergunta, Biel também falou sobre seu tipo de jogo em A Fazenda 12: “estou sendo muito coração aqui dentro”.

