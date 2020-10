A Fazenda 12: Equipe de Luiza divulga nota sobre cantor do ‘Raça Negra’

Luiza Ambiel surtou nesta sexta-feira (9) em A Fazenda 12. A peoa ouviu Lidi Lisboa e Tays Reis cantando uma música do grupo ‘Raça Negra’ e não segurou as lágrimas. Segundo a própria equipe, Luiza teve um relacionamento com o vocalista Luiz Carlos e ele compôs a música ‘É tarde demais’ pra ela.

Nesta sexta-feira (9) no reality A Fazenda 12, a fazendeira da semana, Luiza Ambiel se revoltou após ouvir Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem uma música do grupo músical ‘Raça Negra’. Segundo relato da própria peoa e a equipe, a música seria uma composição feita pelo ex-namorado Luiz Carlos, vocalista da banda.

A Fazenda 12: Luiza Ambiel chora após ouvir música do ex

Definitivamente, Luiza ficou abalada ao ouvir as peoas Lidi e Tays Reis cantarem a música ‘É Tarde Demais’, do grupo ‘Raça Negra’. A Musa da Banheira do Gugu, voltou da área externa aos prantos, e logo desabafou com as participantes MC Mirella, Victória e Jojo Todynho. “Depois eu sou ruim, eu sou o capeta. Eu tô quieta lá embaixo, fazendo minhas coisas. A Lidi e a Tays, lá na casa da árvore, cantando a música do Raça Negra. Tem necessidade disso?”, disse Luiza.

Victória Villarim até tentou acalmar a fazendeira de A Fazenda 12, mas, no entanto não deu muito certo. “Elas sabem! Eu tava na oficina, com meus palitinhos, do nada começaram a cantar só essa música? Uma única música? E justo a música que o Carto ficou tentando adivinhar se era a música que ele tinha feito para mim? É coincidência isso ou eu tô louca?”, respondeu Luiza, chorando.

“Eu tô com raiva por causa de jogar ridículo, entendeu? Eu estou quieta lá no meu canto. É isso que eu fico brava, é isso que eu não gosto, é isso que eu não acho um jogo leal”, afirmou a peoa em A Fazenda 12. Contudo, a música em questão foi composta pelo vocalista do grupo Raça Negra, Luiz Carlos, com quem Luiza Ambiel teve um relacionamento anteriormente.

Do mesmo modo que Luiza ficou chateada, MC Mirella tomou as dores pra ela e quis saber mais. “Qual música?”, questinou a funkeira. “Uma do meu ex”, respondeu a atriz, ainda aos prantos. A cantora, então, foi atrás da dupla tirar satisfação. “Não, Mirella, não dá esse gostinho! É isso que elas querem”, pediu a fazendeira. “Eu vou! Já estou puta com essas duas”, respondeu a protetora de Luiza.

Veja:

Luiza tá chorando porque Tays e Lidi tavam na casinha da árvore cantando uma música do Raça Negra. Parece que o ex fez pra ela. Mirella foi tirar satisfação.#AFazenda12 pic.twitter.com/tsC9QKlp6D — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 9, 2020

“Mas você acha que foi para provocar?”, perguntou Victória Villarim. “Lógico que foi. Estavam cantando bem alto, eu estava lá na oficina”, respondeu Luiza Ambiel em A Fazenda 12. No entanto, a bailarina tentou argumentar: “Mas nem eu sabia. Foi então que Jojo opinou e disse: “Elas sabiam, sim”.

“Lógico que sabem! Começaram a cantar uma única música! Justo a que o Cartolouco ficou tentando adivinhar se era a música que ele [Luiz Carlos] tinha feito para mim? É coincidência isso ou eu estou louca?”, disse a peoa. Em seguida Villarim disse: “não está certo”.

Nota de esclarecimento da equipe de Luiza Ambiel

Ainda nesta tarde, a equipe da atriz fez uma nota contando os detalhes do acontecimento. A equipe explicou sobre o envolvimento de Luiza com o vocalista do Raça Negra e sobre a música citada no reality A Fazenda 12.

Diz a nota:

FAKE NEWS!

“Só pra esclarecer, quem está inventando “fake news”, sobre a Luiza (“Ter sido amante” do Luiz Carlos do Raça Negra) Luiza teve um romance com o cantor, na época, mas a mesma não sabia que ele era casado. A música cantada por Lidi e Thais “É tarde demais” do raça negra, foi uma música que Luiz Carlos compôs para ela, por conta do fim do “relacionamento”. Por isso o motivo dela ficar tão sensibilizada, porque é uma história que machuca ela. Inclusive vocês podem assistir aqui a entrevista sobre o ocorrido”.