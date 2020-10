A Fazenda 12: equipe de Stéfani nega ter enviado carro de som ao reality

A equipe da influenciadora Stéfani Bays, participante de A Fazenda 12, se posicionou através de um story no Instagram a respeito da atitude dos fãs de enviar um carro de som para passar informações externas para Mirella e Stéfani e negou participação na ação.

O que diz o comunicado?

No post, feito na tarde desta terça-feira (27) após diversas especulações dentro e fora de A Fazenda 12 sobre quem teria enviado o carro, a equipe da influenciadora esclareceu que jamais enviaria um carro com o intuito de repassar informações externas, que Stéfani está ciente disso e que preferem deixar o jogo acontecer.

Leia o comunicado na íntegra:

Todo e qualquer programa de confinamento possuem [sic] suas regras e especificações em relação ao jogo.

Colocando em evidência o acontecido de hoje, e, mais uma vez, visando o jogo da Stéfani, jamais mandaríamos um carro de som ou alguma informação externa (a própria sabe), como foi dito por alguns participantes dentro da casa e replicado aqui fora por algumas pessoas nas redes sociais. Deixaremos o jogo acontecer, da forma como tem que acontecer.

E mais uma vez, agradecemos a imensidão de carinho que estamos recebendo. Isso é o mais importante.

Atenciosamente, Equipe S.B.

Carro de som enviado para A Fazenda 12 foi pago por fãs

Nesta terça-feira (27), dia de formação da roça em A Fazenda 12, os peões foram surpreendidos por um carro de som com um recado para Mirella: o áudio pedia para que a funkeira se afastasse de Biel e Juliano e reatasse sua amizade com Stéfani.

“Se afaste de Biel e Juliano, confie apenas na Stéfani. Estamos com você Sterella”, dizia em referência ao nome usado pelo fandom para designar a amizade das duas.

De acordo com o colunista Leo Dias, o carro de som foi contratado por fãs de Mirella em parceria com a torcida de Stéfani. O valor pago foi de R$ 1 mil.

Leo Dias também revelou que é bastante provável que outros participantes de A Fazenda 12 recebam visitas parecidas.

Surpresa mexeu com participantes de A Fazenda 12

As reações à mensagem transmitida pelo carro de som foram diversas entre os participantes de A Fazenda 12.

Alguns peões ficaram balançados e chocados com as informações do mundo externo, como foi o caso de Victória, que levantou a hipótese de parte do público de A Fazenda 12 não simpatizar com Biel.

O funkeiro, entretanto, não se abateu e afirmou que se tratava de uma estratégia de jogo, e que o carro de som teria sido enviado pela assessoria de Stéfani.