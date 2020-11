A Fazenda 12: esquadrão da moda? 4 com os deslizes fashion de Tays

Os looks de Tays Reis em A Fazenda 12 têm dado o que falar. Algumas combinações com muitos detalhes e peças diferenciadas causam estranheza no público. O resultado acaba esbarrando em algumas regrinhas básicas da elegância, o que prejudica a silhueta da cantora em vez de valorizá-la.

Como são os looks de Tays Reis em A Fazenda 12?

A peoa segue tendências, mas de uma maneira, digamos, duvidosa. Com alguns ajustes e trocas, as produções funcionariam melhor. Entre os erros estão excesso de cortes horizontais (que achatam o corpo), comprimento muito curto e excesso de informação.

Tays Reis achata silhueta com bota over the knee

aprenda a ser brega com tays reis https://t.co/U93R8xvqjm — robt (@robertizei) November 6, 2020

A bota over the knee fica próxima ao meio da coxa, para que pareça uma meia 7/8. O problema do calçado exibido em A Fazenda 12 está na maneira como Tays o usou. Tendo em mente que todo corte horizontal achata, repare só como o corpo da cantora ficou repleto de “blocos”, intensificados pelas listras da blusa.

Para deixar que a bota se transforme em protagonista sem prejudicar a elegância, prefira que a roupa seja de uma cor só. As baixinhas devem optar por modelo ajustado e em tom escuro, com, pelo menos, a parte de baixo da roupa também escura, o que evita tanta interrupção visual.

Saia-calça causa estranhamento em A Fazenda 12

e agora uma calça saia estilizada#AFazenda12 pic.twitter.com/vb7MoFplKY — Insta @_fernandisse🤠💬 (@fernandissee) November 3, 2020

Esta peça jeans deu o que falar nas redes sociais. E com razão! Uma mistura de calça cortada com saia curtíssima no meio, se enquadra no combo problemático da moda: “justo, curto e apertado”.

Quando quiser adquirir uma saia curta, faça o teste em frente ao espelho. Sente-se, abaixe-se, cruze as pernas. Mostrou a calcinha? Deixou os movimentos desconfortáveis? Esqueça- a ou vista uma com numeração maior.

Mas aqui o caso vai além do tamanho. Apesar de a “saia-calça” de Tays seguir a tendência da assimetria, não modela bem o corpo. Se o centro fosse mais comprido e as laterais cortadas pela metade, talvez não causaria tanto estranhamento.

A Fazenda 12 – Look vermelho com amarelo

Vcs só olham pro look da tays e eu só olho pro Mariano de olho nela https://t.co/NuvwFLvUEx — Steph ☀️ (@steph_reality) November 6, 2020

Em uma ação promocional de A Fazenda 12, Tays teve que vestir figurino amarelo e vermelho. Muitas pessoas o compararam com a fantasia do personagem Ronald McDonald ou à junção de catchup e mostarda.

A verdade é que as duas cores podem ser vestidas juntas, sim, segundo o círculo cromático utilizado na tendência do color blocking (blocos de cor). O que mais incomoda é novamente a quantidade de cortes horizontais na silhueta, que achatam. Para seguir as cores da empresa do merchandising sem escorregar no estilo, bastava que a saia fosse vermelha e o calçado nude, alongando as pernas.

Alguns dizem que ela é BREGA! O que você acha dos looks de Tays em #AFazenda12 ??? pic.twitter.com/7ntcusxAR3 — Canal das Estrelas YOUTUBE (@EstrelasYoutube) November 9, 2020

Moletom como vestido

Usar camisetas e blusões de moletom alongados como vestido está em alta. O erro deste look da Tays Reis está justamente no comprimento da peça. Deveria ser, pelo menos, um palmo mais longa para obter o efeito desejado. Do jeito que está, parece que peoa se esqueceu de vestir a parte de baixo do visual. Aliás, a noite estava fria. Deixar as pernas de fora não faz sentido. Uma calça cairia bem e resolveria a questão.