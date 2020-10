Ex-namorado de Victória Villarim, 29 anos, o cantor Eduardo Costa declarou torcida contra ela pelas redes sociais nessa quarta-feira (28). Em uma publicação no Instagram, o artista não poupou críticas a peoa, que está na berlinda da semana em A Fazenda 12 com Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Raissa Barbosa.

Eduardo Costa torce contra a ex em A Fazenda 12?

O noivado do ex-casal não terminou bem. Eles terminaram em 2019, mas até janeiro desse ano os dois protagonizaram algumas polêmicas. No início de 2020, Victória acusou o cantor de divulgar fotos intimas dela.

“DEUS não dorme, DEUS sabe o que passa no nosso coração. Ser uma boa pessoa não é ser manso, não ter voz mansa, fingir que ama todo mundo, temos que ter lado, ou estamos de um lado ou de outro, mas os que ficam em cima do muro pode ter muito cuidado com esses. JESUS disse; os mornos serão como animais que comem seu próprio vômito. Enfim. Não tenho raiva de ninguém, meu negócio é cantar e alegrar o povo e me alegrar também, e levo minha vida muito feliz assim. Se errei??? Nuhhhh, já errei demais, mas nunca na minha vida errei por ser mal caráter com ninguém. Acusar é fácil, provar é que é complicado, né??? Mas graças a DEUS o que se perde no fogo se encontra nas cinzas. Vou dormir que amanhã cedo vou pra #fazenda. Eu amo a #fazenda, e odeio planta 🌱 “erva venenosa” e amanhã vou lá ajudar meu peão a cortar aquilo, já deu. Achamos que a árvore era boa e dava bons frutos, mas não era, então como JESUS disse tem que cortar e não podar. OBRIGADO BRASIL, EU AMO VOCÊS”

Victória já falou de polêmica do relacionamento com Eduardo Costa

Durante papo com Luiza Ambiel no programa, Victória lembrou de um vídeo com Eduardo Costa ao lado de um carro de luxo. “E aí, ele estava com o carro, a gente estava passeando. Fomos para a academia com o carro e ele falou assim: ‘vai ali no capô, senta ali para eu tirar uma foto sua’. Eu não ia postar, mas eu falei: ‘tá, tira’. Aí fui para tirar a foto e ele foi para frente do carro. Aí ao invés dele tirar a foto, ele pegou meu celular e fez stories”, contou a participante de A Fazenda 12.

A peoa de A Fazenda 12 continuou a história e revelou: “aí ele pegou e ficou falando aquelas coisas que eu não gosto nem de repetir que dá raiva. Eu não respondia, só ria. Aí ele perguntou de novo, na terceira eu respondi: ‘é meu, você [que deu]’. E ria, porque lógico que não, nunca me daria aquele carro”.

Em 2017, um vídeo de Eduardo Costa ao lado de Victória Villarim viralizou na internet. O casal aparecia junto a um carro de luxo e o sertanejo questionava: “o que está fazendo?”. “Sentada aqui, tomando sol”, respondeu a modelo. “Sério? Carrão que você tem heim”, observou o cantor. “Você viu?”, disse a peoa de A Fazenda 12. “Quem te deu de presente?”, questionou Eduardo Costa. “Eu comprei, você sabe”, respondeu Victória. “Quem te deu de presente?”, o sertanejo voltou a perguntar. “Você”, disse a influenciadora digital.

