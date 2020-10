A Fazenda 12: fãs de Mirella enviam carro de som e mandam recado; veja

Na manhã desta terça-feira (27), dia de formação de roça em A Fazenda 12, os fãs de MC Mirella resolveram enviar uma ajudinha à peoa. O público da funkeira mandou um carro de som até o local do confinamento para avisar Mirella sobre suas amizades no reality show rural. Alguns participantes se chocaram com a informação levada pelo carro de som.

Fãs de Mirella enviam carro de som para local de A Fazenda 12

Os peões de A Fazenda 12 que estavam próximos a porta da sala escutaram o carro de som e correram para ouvir a mensagem. “Mandaram um carro de som”, contou Juliano para os participante que estavam mais afastados.

Todos pediram silêncio e se aproximaram mais da porta da sala de A Fazenda 12. “Se afaste do Biel e Juliano”, disse Tays, que ficou chocada com a informação do carro de som. “Estamos com você”, ouviu Juliano. Logo a câmera do Playplus trocou a imagem e começou a exibir o quarto do confinamento.

Já enviaram carro de som antes?

Essa não é a primeira vez que fãs de participantes de A Fazenda 12 conseguiram levar mensagens aos confinados. Após a briga entre Lidi Lisboa e Luiza Ambiel, por conta da música “É tarde demais” do Raça Negra, a atriz escutou a música tocando nos arredores do confinamento.

No meio do mês de outubro, fãs da MC tentaram alertar a peoa sobre sua proximidade com Biel e Luiza. Um carro de som transmitia a mensagem para a participante de A Fazenda 12, mas foi impedido de se aproximar mais do local em que é gravado o reality show, pois foi parado por uma equipe de segurança.

No ano passado, fãs de Lucas Viana, vencedor da edição, também enviaram um carro de som para avisar o peão.

Mentira que mandaram um carro de som com a música do Raça Negra pra fazenda kkkkkkkkk #afazenda12 #AFazenda12 #racanegra pic.twitter.com/yagCUgqDTH — star com (@starcomoficial) October 10, 2020

