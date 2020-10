Na noite de quarta-feira (29) foi realizada a Prova do Fazendeiro desta semana de A Fazenda 12. Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Tays Reis competiram pelo chapéu de fazendeiro e a miss levou a melhor. No entanto, na web a produção do programa está sendo acusada de errar na contagem dos pontos da prova. A equipe de Tays pediu recontagem. Confira:

Fãs veem erro em prova

Internautas que acompanham A Fazenda 12 mostraram revolta nas redes sociais. Segundo alguns fãs do reality show rural, a contagem de pontos realizada durante a sétima Prova do Fazendeiro da edição foi feita errada.

O placar final da disputa foi: Jakelyne (500 pontos), Tays (450 pontos) e Lipe (300 pontos). No entanto, nas redes sociais internautas acusaram a produção de A Fazenda 12 de esquecer de contabilizar 100 pontos de Tays, o que faria da baiana a vencedora da prova e não Jakelyne.

“Segundo meus cálculos, Tays ganhou! O placar final foi Tays com 550, Jake com 500 e Lipe com 300. Eu escrevi tudo que aconteceu na prova aqui e acredito que o erro da produção foi não calcular os 100 pontos que a Tays roubou do Lipe”, avaliou uma usuária do Twitter.

segundo meus cálculos, TAYS GANHOU! o placar final foi tays com 550, jake com 500 e lipe dom 300. eu escrevi tudo que aconteceu na prova aqui e acredito que o erro da produção foi não calcular os 100 pontos que a tays ROUBOU do lipe. pic.twitter.com/rQAelOcIBP — ma ri. (@acostumadinha) October 29, 2020

Thais:100+100+150-100+50+150+100= 550

Jack:150+150+150-100+150= 500

Lipe: 50+100-100-50+150+50+100= 300 Exatoo — 𝖌𝖆𝖇𝖎 (@Gbpss_) October 29, 2020

FOI EXATAMENTE AÍ O ERRO — E.A Gomes (@tatu91111) October 29, 2020

Revejam a prova!

Essa prova tem que ser anulada!

Os pontos de cada peão;

550 Tays

500 Jack

300 Lipe

A Jack poderia pegar uma última carta, se ela soubesse a pontuação certa dos peões.

2 erros em menos de 24h.#ProvaDoFazendeiro#AFazenda12 @marcosmion #CancelaAProvaRecord pic.twitter.com/13FzyX16d4 — EdSousa (@EduardoWelling9) October 29, 2020

Equipe de Tays questiona produção de A Fazenda 12

A equipe de Tays entrou em contato com a produção do programa para pedir a recontagem dos votos. “Já estamos cientes e entramos em contato com a produção. Vamos aguardar um pronunciamento oficial sobre a revisão da Prova do Fazendeiro. Enquanto isso, seguimos com os mutirões [de votos]”, escreveu o time da peoa de A Fazenda 12 na conta oficial da participante.

Já estamos cientes e entramos em contato com a produção. Vamos aguardar um pronunciamento oficial sobre a revisão da #ProvaDoFazendeiro. Enquanto isso, seguimos com os mutirões, saiam da tl, não dispersem, FOCO NO R7. 🙏🏽 #FicaTays #AFazenda12 https://t.co/NVp72QrIf7 — Tays Reis ☀️ (@eutaysreis) October 29, 2020

Como foi a prova?

A prova exigiu habilidade e sorte dos peões. Na disputa, cada participante soltava uma bola em um braço mecânico, que encaminhava o objeto até um dos cestos com numeração entre 1 e 3. Dependendo do cesto que a bola caísse, uma carta seria retirada com um determinado comando, que poderia ser bom ou ruim para o peão. As opções incluíam retirar pontos dos adversários, jogar a bola mais de uma vez na plataforma que pontuava os peões com 50, 100 ou 150 pontos, perder a vez, entre outros.

https://www.youtube.com/watch?v=0WSc1-7rl1o