A Fazenda 12: festa de chororô de Lidi e web apelida ‘viúva de Lucas’

Mesmo durante o agito da festa com tema ‘sextou’ em A Fazenda 12, a atriz Lidi Lisboa não conseguiu esconder seu sentimento após a saída de Lucas Selfie do programa. Após uma ‘despedida’ de muito choro pela casa, a atriz não conseguiu curtir a festa direito e ainda foi apelidada de a ‘viúva de Lucas’ na web.

Antes da festa, os participantes receberam os figurinos com o tema da festa todo voltado ao clima verão. O primeiro brinde dos ‘descancelados’ aconteceu e os confinados partiram para o agito da pista de dança. Logo no início, a trilha sonoro começou com pagode romântico. E claro, todos mostraram que têm samba no pé. Mariano mostrou que além de cantar, manda bem no ritmo dos pés.

A Fazenda 12: web apelida Lidi de ‘viúva de Lucas’

Lucas Selfie foi o nono eliminado do reality da Record TV. Ele disputou a permanência no jogo ao lado da affair, Raissa Barbosa e da funkeira, Jojo Todynho. Mas, com 26,45% dos votos, ele deixou o jogo e despede da chance de conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Logo após o apresentador Marcos Mion anunciar sua eliminação, os peões da sede quebraram o protocolo e correram para se despedir de Selfie. Como consequência, eles receberam um punição no jogo.

Mesmo com a tristeza de Raissa, que era casal com Lucas na casa, o foco ficou todo para a atriz Lidi Lisboa. A peoa não conseguiu parar de chorar após descobrir que o amigo estava fora do jogo. Ela entrou em desespero e chorou por vários cantos da sede de A Fazenda 12. Na web, os internautas apelidaram a peoa como a ‘viúva de Lucas’.

Lidi chora na festa ‘sextou’

Mesmo com o clima de festa agitando a casa, Lidi provou que já está sentindo a falta do agora ex-colega de confinamento. Em vários momentos da festa com tema ‘sextou’ da madrugada deste sábado (14), a câmera do Playplus 24 horas mostrou o estado da peoa. Ela chorou muito, como também foi consolada pelos peões Lipe Ribeiro e Mariano.

Em outro momento da festa, a peoa chegou a beijar a foto de Lucas. Tudo porque a affair do peão na casa, Raissa Barbosa, levou a foto do youtuber para a festa. Aliás, a modelo dançou muito com a foto nas mãos. Mas, parece que Lidi quem está mais abalada emocionante com a eliminação do amigo, do reality A Fazenda 12.

Veja algumas reações dos internautas:

Raissa que perdeu o boy mas a lidi que Ta fazendo a viúva pela mor de Deus #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/BRAmlc3WYB — 📸 whoiisvini (@whoisviniii) November 14, 2020

A Lidi chorando na festa fazendo o papel de viúva da Raissa KKKKKKKKKKKKKKKKK #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/wmrHE6dexZ — Débora (@deborabeatrz) November 14, 2020

Cara que chata essa Lidi vivi mal humorada e acha que todo mundo tem que estar também.. parece que é viúva #AFazenda12 — Jhu (@Jhu56686110) November 14, 2020

Lidi parece que é viuva do Lucas 🤦‍♀️ — bola #SOSOAmapa (@iisapedrosa_) November 14, 2020

E a festa ‘sextou’?

A festa ‘sextou’ começou na noite de sexta-feira (13), mas rolou até a madrugada deste sábado (14). Após o tradicional brinde dos peões, a trilha sonoro dominante foi o pagode romântico. Teve Thiaguinho, Sorriso Maroto e muito mais. Além é claro, da atração especial da noite. Léo Chaves quem comandou a live show de A Fazenda 12.