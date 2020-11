A Fazenda 12: festa é marcada por barracos, caos e reconciliação; assista

A festa de A Fazenda 12 ‘High School‘ teve início na noite de ontem, sexta-feira (27) e seguiu durante a madrugada de hoje, sábado (28). A comemoração foi marcada por barracos, tendo Jakelyne Oliveira e Tays Reis envolvidas em uma briga feia, que acabou tornando a festança um caos. Também teve casal se reconciliando. Veja:

Biel, Tays e Jakelyne armam barraco no programa

Biel e Tays terminaram o relacionamento no último domingo (22). A baiana disse que queria acabar com o affair e a dupla chegou ao consenso que o relaciomento em A Fazenda 12 não estava dando certo. No entanto, os dois continuaram se alfinetando durante a semana e chegaram a discutir algumas vezes.

Por conta de uma conversa de Tays com Jakelyne, que segundo a cantora, a miss teria contado que Biel disse não sentir nada por ela, Biel e Tays voltaram a se desentender, pois o funkeiro ficou irritado com a atitude da baiana, de conversar com outros participantes de A Fazenda 12 sobre o relacionamento e negou ter falado que não sentia nada por Tays em papo com Jakelyne.

“Está confiando nela [Jake] antes de vir conversar comigo? Que relação é essa? É triângulo amoroso?”, reclamou Biel. “E por que você não falou pra mim?”, questionou Tays. “Não te falei?”, comentou o peão de A Fazenda 12. “Não”, respondeu a baiana. “Não te falei sempre?”, perguntou o funkeiro. “Não Gabriel”, afirmou Tays.

A discussão continuou e a dupla ficou se acusando. “Você acha que não tenho sentimento por você?”, questionou o intérprete de “Química”. “Você falou que se começasse a se apegar ia se afastar de mim”, acusou Tays. “E o que você falou? Que se começasse a complicar, você ia querer parar”, lembrou o funkeiro. “Mas isso foi no início”, respondeu a participante de A Fazenda 12. “Mas eu mantive a mesma ideologia do começo ao final”, afirmou o peão. “Mas a gente tá no final, é isso que me dá raiva”, rebateu Tays.

Biel e Tays se reconciliam

Apesar da discussão, Biel e Tays acabaram se acertando. Durante a festa de A Fazenda 12, a dupla conversou sobre sentimentos e ações, Tays começou a chorar e Biel abraçou a peoa. Os dois ficaram próximos e então se beijaram.

Jakelyne e Tays brigam feio em A Fazenda 12

O barraco entre Biel e Tays não foi o único que marcou a festa ‘High School’, as melhores amigas Tays Reis e Jakelyne Oliveira brigaram feio. A baiana foi tirar a limpo o que Biel disse em conversa com a miss e as duas começaram a discordar. O desentedimentos começou na pista de dança de A Fazenda 12, enquanto Biel estava próximo de Tays. O funkeiro questionou Jakelyne: “agum dia falei que eu não sinto nada pela Tays?”

“Você não falou pra mim que ele falou…”, começou a comentar Tays, mas parou por se irritar com Biel, que deixou a conversa e saiu andando. “Que ele não sente nada por você? Não”, respondeu a miss. “Amiga não falei ‘nada’, mas você não falou que não consegue dormir e acordar sem sentir nada pela pessoa?”, perguntou a baiana. “Sem se apaixonar, ele não esta apaixonado”, esclareceu a modelo. “Não”, discordou Tays, refazendo a pergunta à colega de confinamento de A Fazenda 12.

“Não, eu falei com você que ele disse: ‘consigo não estar apaixonado’. Você está confunindo as coisas. Ele falou que não está apaixonado, isso não quer dizer que ele não sente nada por você”, afirmou Jakelyne. Enquanto a discussão rolava, a miss comentou: “o que eu te pedi? Não me envolve mais no seu relacionamento com ele”. Tays concordou: “vamos encerrar aqui”. No entanto, o assunto não parou por aí e apesar de parecer que as peoas de A Fazenda 12 não iam brigar feio, uma grande briga, regada a gritos, começou entre a dupla, dessa vez perto da piscina.

“Jake você falou pra mim…”, começou a baiana. “Falei o seu c*”, rebateu a modelo. As participantes de A Fazenda 12 ficaram batendo boca e discordando da versão correta da conversa, enquanto Lidi Lisboa e Mariano tentavam apartar a briga. “Em que momento eu menti para você? Disse ‘apaixonada’, sentimento de apaixonada é muito diferente”, afirmou a miss.

“Não foi isso que a gente conversou Jake”, rebateu Tays. “Sabe o que você faz? Resolve o que você sente com ele e e não fala mais nada comigo. Porque sabe o que vai acontecer? Vocês vão se resolver e eu vou tomar no meu c* porque tentei ser amiga. Não fala mais nada comigo”, gritou jakelyne.

