Após a amizade entre o grupo das meninas ficaram estremecidos, um novo rumo aconteceu para os peões do reality rural. Mirella, Luiza e Victória estão combinando votos com Biel e Juliano. Enquanto Raissa e Stéf estão falando de roça com Jakelyne. A roça promete só fogo no feno!

O reality A Fazenda 12, da Record TV, está dando o que falar. Cada dia que passa é uma briga nova, o que faz aumentar ainda mais o fogo no feno! No entanto, a casa está passando por uma divisão, após algumas amizades serem ‘destruídas’ no jogo. Afinal, só um participante conseguirá atingir o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A Fazenda 12: fim de amizades causa clima tenso no reality

Primeiramente, após a roça passada, que eliminou a ex-panicat Carol Narizinho, o clima começou a pesar em A Fazenda 12. Luiza Ambiel bate boca com a ex-MTV Stéfani Bays – peoa com quem até então, era considerada uma amiga e aliada no grupo das meninas no jogo. No entanto, com a saída de Narizinho, o clima esquentou. Mirella, que nas primeiras semana não se desgrudava de Stéfani, começou a distanciar uma da outra.

A mudança de jogo foi visível para o público e participantes da casa. Raissa, que assim como Stéfani, era confidente de Mirella, também começou a ficar mais reservada, principalmente após o surto que teve com Luiza Ambiel, que mais tarde, resultou em um porta quebrada da sede. O fato é, que o grupo das meninas [Vic, Jojo, Mirella, Luiza, Raissa e Stéfani], já não pode ser mais considerada, uma vez que algumas peões estão de fora.

Novo grupo é formado no jogo?

Logo depois que começou da treta entre Raissa Barbosa e Luiza Ambiel, o grupo das meninas foram aos poucas acabando. A ex-Banheira do Gugu tomou o partido de Biel e Juliano Ceglia, que tem embate direto com Raissa e Stéfani. Já Mirella, seguiu para o lado de Luiza, assim como Victória Villarim. Ou seja, um novo grupo formou-se em A Fazenda 12.

Ou seja, Juliano, Biel, Mirella e Victória já estavam se movendo e criando estratégias para a roça desta terça (20). Enquanto aproveitavam a tarde na área externa da piscina, os peões se uniram e rolou até a famosa combinação de votos. O grupo combinou de votar na Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, como estratégia de se livrar da berlinda.

“Mas eles vão em um de vocês, porque eu e Ju estamos na baia”, lembrou Biel. “Aí eu vou ter que votar na pessoa que mais tem voto para proteger outra”, disse a peoa em seguida. “Eu recebo três (votos)”, especulou Mirella. “Então a gente tem que somar, porque a gente vai na Jake. Eu, o Biel, a Lu…”, afirmou Juliano. Logo depois, Biel ressaltou: “Eu vou nela, independente (de combinação)”. Sem pensar duas vezes, Victória disse: “Se for para proteger alguém daqui, eu vou. Eu vou fazer o que tiver (que fazer) para proteger, só não queria ser a primeira (a votar)”.

Peões falam sobre a próxima formação de #RoçaAFazenda 👀 E Jake é uma opção de voto para Biel e Juliano 😬👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/jFAsCVZoKX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2020

Stéfani, Raissa e Jakelyne falam sobre a roça

Com o fim do ‘grupo’ das meninas, algumas peões precisaram se encaixar em outros. Após Mirella, Victória e Luiza se debandaram para Biel e companhia, Raissa e Stéfani estão mais para o lado de Jakelyne. Aliás, até Jojo Todynho, que já disse que quer saber de Luiza, está mais para o lado da modelo. Afinal, a funkeira fez uma amizade com Lipe Ribeiro e Mariano.

O fato é, que a formação da roça desta terça (20) em A Fazenda 12 será decisiva no jogo. Vale ressaltar que o lampião foi vencido pela Raissa e promete agitar ainda mais a votação, uma vez que, o ‘Resta ‘Um’ não agitará desta vez.