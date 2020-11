A Fazenda 12: fim de grupo ‘bico preto’ pode mudar rumo da roça de hoje

Hoje, terça-feira (10) é dia de formação de roça em A Fazenda 12. Um dos dias mais decisivos da semana no reality show rural, a votação exemplifica as estratégias dos peões, quem é prioridade de quem, quais grupos foram formados durante a semana, alvos, entre outros. Uma divisão recente pode alterar bastante o rumo da roça desta semana: a separação do grupo ‘bico preto’.

A Fazenda 12 – Fim do grupo ‘bico preto’ pode ser decisivo em roça

Biel, MC Mirella, Juliano Ceglia, Luiza Ambiel e Victória Villarim eram aliados em A Fazenda 12. Com a eliminação de Juliano, Luiza e Victória, e a interferência do carro de som enviado por fãs para alertar Mirella sobre suas amizades no jogo, o grupo acabou chegando ao fim. Esse acontecimento pode mudar o rumo da roça de hoje, pois os grandes poderes da noite estarão nas mãos da MC, que venceu a Prova de Fogo, e Biel, que é o fazendeiro da semana.

Antes do fim do grupo, a dupla se ajudaria e usaria estratégias para defesa dos aliados, mas com esta divisão e a recente aproximação de Mirella com outros peões de A Fazenda 12, a formação de berlinda pode se tornar imprevisível.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No fim do programa ao vivo de A Fazenda 12 desta segunda-feira (9), o apresentador Marcos Mion comentou: “e com o fim do grupo dos ‘bicos pretos’, como vai acabar a formação de roça de amanhã? Não sei, mas estou doido para descobrir, com certeza vai ser a formação de roça mais interessante que tivemos até aqui”.

Ficamos por aqui, senhoras e senhores! Para continuar acompanhando #AFazenda12 24 horas por dia, acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s 🔥🤠 pic.twitter.com/l4RNkJUK23 — A Fazenda (@afazendarecord) November 10, 2020

MAIS UM BICO PRETO SE FOI

KKKKKKKKK#AFazenda12 pic.twitter.com/zGz6vLeFkM — Carelly Sincero (@lkcomenta) November 6, 2020

Internautas especulam nova formação de grupo

Por conta das recentes aproximações e reconciliações que Mirella e Biel têm arranjado em A Fazenda 12, internautas que acompanham o programa especularam sobre um novo ‘bico preto’. Alguns deixaram o nome do grupo para a MC, dizendo que os aliados da peoa agora são: Lucas Maciel, Stéfani Bays, Raissa Barbosa e Lidi Lisboa. Já outros fãs do reality show rural classificaram o ‘novo bico preto’ como: Biel, Jakelyne Oliveira, Mariano e Tays Reis.

Vem aí o novo " bico preto 2.0" pic.twitter.com/8cU1MioqgY — 𝓘𝓼𝓪𝓫𝓮𝓵 🦅☀️ (@Iss_Isaa) November 8, 2020

https://twitter.com/coisadereality/status/1325934798423138304