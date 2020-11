A Fazenda 12: fim de reinado? Jojo perde aliados e acaba isolada no jogo

Após desentendimentos com colegas de confinamento em A Fazenda 12, Jojo Todynho tem perdido aliados e está ficando isolada no reality show rural. A peoa nunca fez parte de nenhum grupo específico, sendo uma participante flutuante, no entanto, as recentes perdas da cantora podem resultar em futuro difícil para a dona do hit “Que tiro foi esse?” no programa.

Stéfani comenta que Jojo está isolada no jogo e brigando com alguns peões! 🔥😶 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/eWUmaV2DNA — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

A Fazenda 12 – Jojo perdeu a amizade de Stéfani

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após perder a Prova de Fogo, Jojo foi para a baia e precisou puxar um colega para ir junto. A peoa de A Fazenda 12 decidiu levar Stéfani Bays, o que resultou em uma série de confusões entre a dupla. A maquiadora não aceitou bem a decisão de Jojo e as duas acabaram discutindo mais de uma vez no confinamento e até hoje estão afastadas.

Raissa vai consolar Stéfani depois da briga com Jojo 🤠 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/I1rfq5lQWT pic.twitter.com/y0RfLo2ojt — insta: @AFAZENDANTV📌 (@afazendantv) November 7, 2020

Peoa está afastada de Raissa e Lidi

Raissa Barbosa se tornou uma grande aliada de Jojo após os conflitos que teve na casa. A dona do hit “Que tiro foi esse?” defendeu a acreana diversas vezes no programa e costumava cuidar da peoa para que não a modelo corresse o risco de ser eliminada em momentos de fúria. No entanto, após recentes acontecimentos na casa, as peoas não tem tido muito tempo juntas.

Lidi Lisboa costumava ter uma grande amizade com Jojo em A Fazenda 12, no entanto, a atriz já participou de conversas em que a carioca estava sendo criticada. Será que em breve não existirá mais amizade?

SERÁ QUE TEREMOS UM NOVO GRUPO BICO PRETO??

FALAR DA JOJO AGORA PELAS COSTAS VIROU MODA,AGORA QUE O QUERIDINHO ESTÁ COM O CHAPÉU ESTÃO COM MEDO, MAIS EM BREVE ELE NÃO VAI TER MAIS ESSE CHAPÉU E NÓS VAMOS VER A CAMPEÃ COMO SEMPRE BRILHAR 😍#AFAZENDA #TODYNHO #AFazenda #RocaAFaz pic.twitter.com/CPYvCF5sLU — 💥CLUBE DA JOJO💥 (@ClubeDaJojoOfc) November 10, 2020

Mateus pode mudar de lado após formação de roça

Mateus Carrieri é uma das prioridades de Jojo e vice-versa. Porém, um acontecimento da nona formação de roça pode mudar as relações na casa. Mateus estava na roça e foi salvo por Biel, desafeto declarado de Jojo. O ator mostrou muita gratidão pela atitude do fazendeiro da semana de A Fazenda 12, e se virar aliado de Biel, pode complicar as coisas para Jojo.

Com o Poder da AliExpress, Biel tira Mateus da #RoçaAFazenda! 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/RRrmrSrJFg — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

Lipe e Jojo tiveram briga

Lipe e Jojo brigaram na última segunda-feira (9). O desentendimento teve início quando a cantora pediu para o ex-MTV limpar a despensa, no entanto o peão de A Fazenda 12 se recusou: “não vou, Jojo. Você me desculpe. Estou na baia, fiz quatro animais, não dormi direito.” A briga acabou gerando um climão entre a dupla.

Recentemente, os dois se acertaram e fizeram as pazes, mas será que a amizade vai durar? Lipe tem arranjado novos aliados no jogo e pode em breve ter que colocar estratégias de colegas de A Fazenda 12 em prática.

Cantora não tem jogado bem em A Fazenda 12

Nas duas últimas formações de roça, Jojo não tem jogado bem, o que pode pegar mal para a imagem da cantora e diminuir sua torcida. Sem querer se comprometer e evitando conflitos em A Fazenda 12, a peoa tem se escondido do jogo. Na oitava formação de roça da edição a participante votou em um amigo, Mariano, e na nona formação de berlinda, Jojo votou em Jakelyne, outra colega próxima no confinamento.

A mudança de comportamento da carioca começou a acontecer após um discurso de Mion. “Você também já viu que a intensidade com a qual se defende e defende os seus princípios às vezes pode machucar. Mas você também é um ser humano em busca de evolução”, alertou o apresentador de A Fazenda 12. Desde então, a dona do hit “Que tiro foi esse?” tem pegado mais leve com os colegas. Cabe a participante perceber que está precisando dar um gás em sua postura no jogo.