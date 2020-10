A Fazenda 12: fim do romance? Tays repensa affair e Biel critica cantora

Biel e Tays Reys têm um affair em A Fazenda 12, o casal deu o primeiro beijo na festa “Shippados” e desde então engataram o romance. O funkeiro está na roça da semana e pode deixar o reality show rural na noite desta quinta-feira (1), mas se Biel tiver a sorte de continuar na disputa pelo R$ 1,5 milhão, será que a relação irá durar? Os dois reclamaram e desabafaram sobre o assunto em conversas com os colegas de confinamento.

O que Tays falou de Biel em A Fazenda 12?

Em papo com Mariano, na casa da árvore, Tays desabafou sobre sua relação com Biel. “Perguntei para ele se ele combina voto, falei para ele não compactuar com essas coisas, com negócio de fofoca. Já falei tanta coisa e ele me disse que não”, contou a cantora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Tays então lembrou da formação de roça dessa semana de A Fazenda 12: “tomei 5 votos”. “Será que esses votos não foram porque ficou você com ele?”, especulou o sertanejo. A peoa também questionou a possibilidade de ter sido alvo por conta de sua ligação com Biel.

Tays Reis começa a repensar sua relação com MC Biel 🔥 Quarta (30) é dia de #ProvaDoFazendeiro e Biel, Juliano e Rodrigão vão disputar o chapéu 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/PyIn3kzwlT — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2020

Por que Biel reclamou?

Enquanto trocava de roupa, Biel conversou com Rodrigo Moraes e Juliano Ceglia sobre estar descontente com as ações da baiana. “A Luiza falou: ‘você viu o que ele fez com o Rodrigo quando estava pedindo voto?’ A Tays: ‘também não aprovei não, depois converso com ele'”, contou o funkeiro.

Biel disse que agiu da mesma maneira que MC Mirella quando Luiza Ambiel pediu para o público permitir sua permanência em A Fazenda 12, pedindo votos para o colega de confinamento durante o discurso em que o participante que está na roça pede a ajuda do público. O peão também contou que questionou Tays sobre o comentário, mostrando para ela e Luiza, que havia ouvido a conversa entre as duas.

“A Tays não tem personalidade forte, ela é esponja. Você não vê que toda hora que dou um beijo nela, ela olha para a Jakelyne? É para ver se a Jake vai zoar ou não, se ela vai aprovar”, reclamou Biel. “Gosto de gente autêntica”, completou o cantor.

Juliano tentou ajudar o amigo se oferecendo para conversar com Tays sobre o assunto, mas o funkeiro recusou: “não adianta, já vi o suficiente”.

https://www.youtube.com/watch?v=gBIvS__HhX4