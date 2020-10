A Fazenda 12: Finalmente! Jojo Todynho revela parte de sua tese de jogo

Jojo Todynho já evocou sua “tese” em muitos momentos durante A Fazenda 12: para justificar seu voto na formação da roça, quando Mateus retornou da noite de eliminação e em conversas com os peões, mas nunca explicou de fato do que se tratava.

Na tarde dessa quinta (29), porém, a cantora deu um spoiler e revelou para Lucas, Raissa, Mariano, Jakelyne, Tays e Lipe uma parte da sua tese que foi comprovada na formação da 7ª roça, na última quarta.

Qual é a tese de Jojo Todynho em A Fazenda 12?

Os peões conversavam de forma descontraída no quarto da sede durante a tarde,comentando os pontos altos da última formação da roça quando relembraram o momento em que Jojo anunciou seu voto em Mariano.

Na ocasião, a cantora pontuou que votaria no sertanejo para comprovar uma tese, mas não revelou qual seria. “Eu tava curioso pra saber qual é essa tese”, revelou Lucas Selfie, e Raissa complementou: E ai, você já concluiu sua tese?”.

O youtuber disparou que, por sua leitura, Jojo teria uma tese diferente para cada jogador em A Fazenda 12, e podemos dizer que a hipótese estava certa.

A funkeira não revelou, entretando, o que tentava comprovar com o voto em Mariano, mas se explicou a respeito da sua opção no jogo resta um. “Eu queria entender se era recíproco o sentimento dele [Selfie] com a Raissa e se ele realmente era individualista. Tipo assim, ‘não quero que ninguém ferre a Raissa mas na hora que tenho oportunidade não vou salvá-la'”, explicou Jojo.

Como Jojo comprovou sua tese durante o resta um

A funkeira prosseguiu o raciocínio explicando que já sabia que Lidi salvaria Lucas no resta um e, por isso, escolhei salvá-la. A ideia era entender se o Youtuber salvaria seu affair dentro de A Fazenda 12. “Eu fiquei olhando pra cara do Lucas. Esperando. Eu olhava pra você e pensava ‘eu espero não concluir a minha tese aqui'”, brincou.

A Fazenda 12: Peões questionaram sobre outras teses de Jojo

Revelada a tese que levou a funkeira a salvar Lidi durante a formação da roça, os peões quiseram saber quais eram as outras teses tanto citadas por Jojo dentro de A Fazenda 12.

Jake perguntou inclusive sobre qual a tese de Jojo para ela, que respondeu: “Eu queria identificar se você era falsa, porque eu não tô acostumada. Eu sou uma pessoa que eu dou carinho, mas carinho eu só aceito de macho”.

“E hoje Jojo, com o resultado da roça você vai concluir sua tese ou não? rebateu Lipe Ribeiro. Raissa também quis saber, perguntando se havia alguma tese para a eliminação da noite.

Jojo não quis revelar muito, mas deu mais um spoiler aos colegas: “Vou, com certeza. Minha equipe já sabe o que fazer”, concluiu.