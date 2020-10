Lucas Selfie pode ser a pessoa que gera o entretenimento em A Fazenda 12, mas também provou que gosta de um fogo no feno também. Após Luiza Ambiel chorar ao ouvir música do ex, ele sugeriu para a produção uma live show do grupo Raça Negra. Vem ver esse babada todo.

A Fazenda 12: fogo no feno? Lucas Selfie pede show do Raça Negra

Em conversa com Lidi Lisboa na madrugada desta terça-feira (13) na área externa da sede do reality A Fazenda 12, Lucas Selfie falou sobre os acontecimentos marcantes n’o confinamento rural da Record TV, e também sugeriu um live show do grupo musical ‘Raça Negra‘. Vem ver o que ele disse.

A Fazenda 12: Lucas sugere live show de Raça Negra

Lucas Maciel, conhecido popularmente como Lucas Selfie, tem se tornado o grande jogador no reality A Fazenda 2020. No entanto, além de proporcionar o entretenimento ao público, ele também fez uma sugestão um tanto provocativo. Após a treta entre Luiza Ambiel, Lidi e Tays Reis, o peão sugeriu para a produção uma live show do grupo musical ‘Raça Negra’ em A Fazenda 12.

Ao relembrar o barraco após Lidi e Tays cantarem a música na casa da árvore, Lucas Selfie sugeriu: “Se eu fosse eles [produção de A Fazenda 12], botava uma live do Raça Negra de propósito”. Nesse momento, tanto ele quanto Lidi – que afinal, foi uma que estava cantando a música – riram da situação. Logo em seguida, a intérprete de Jezabel se divertiu com a ideia e soltou: “Você é muito terrível, cara”.

Por que uma live show do Raça Negra é pano pra treta?

Na sexta, dia 9 de outubro, o reality A Fazenda 12 foi só fogo no feno! Luiza Ambiel ficou abaladíssima ao ouvir as peoas Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem a música ‘É Tarde Demais’, do grupo ‘Raça Negra’. A Musa da Banheira do Gugu, voltou da área externa aos prantos, e logo desabafou com as participantes MC Mirella, Victória e Jojo Todynho. “Depois eu sou ruim, eu sou o capeta. Eu tô quieta lá embaixo, fazendo minhas coisas. A Lidi e a Tays, lá na casa da árvore, cantando a música do Raça Negra. Tem necessidade disso?”, disse Luiza na ocasião.

Luiza chorou após ouvir música do ex em A Fazenda 12

“Eu tô com raiva por causa de jogar ridículo, entendeu? Eu estou quieta lá no meu canto. É isso que eu fico brava, é isso que eu não gosto, é isso que eu não acho um jogo leal”, afirmou a peoa em A Fazenda 12. Contudo, a música em questão foi composta pelo vocalista do grupo Raça Negra, Luiz Carlos, com quem Luiza Ambiel teve um relacionamento antes de A Fazenda 12.