A Fazenda 12: Giovanna Lancellotti e ex-BBB saem em defesa de Raissa

A atriz Giovanna Lancellotti e a campeã do BBB18, Gleici Damasceno, saíram em defesa da participante Raissa Barbosa em A Fazenda 12. Com transtorno de borderline, a modelo saiu do controle após uma discussão com MC Mirella.

A atriz Giovanna Lancellotti saiu em defesa da participante Raissa Barbosa do reality A Fazenda 12. Assim como a global, a ex-BBB Gleici Damasceno também resolveu demonstrar apoio à peoa, que na tarde desta quarta-feira (21), teve mais um surto após uma discussão intensa com a funkeira MC Mirella.

A Fazenda 12: Celebridades saem em defesa de Raissa Barbosa

Através da rede social do Twitter, Lancellotti fez um post afirmando que assisti o reality da Record TV, mas que sente vendo o sofrimento de Raissa no jogo. “Olha, não costumo falar da Fazenda, mas peguei esses últimos dias pra ver e estou amando jojo, Raissa e ste. E jake. É muito feio como estão tentando desestabilizar uma pessoa que tem um diagnóstico como o da Raissa. Admiro as mulheres que estão ajudando ela nessa fase”, escreveu a atriz.

Olha, não costumo falar da Fazenda, mas peguei esses últimos dias pra ver e estou amando jojo, Raissa e ste. E jake. É muito feio como estão tentando desestabilizar uma pessoa que tem um diagnóstico como o da Raissa. Admiro as mulheres que estão ajudando ela nessa fase 🙏🏻❤ — Giovanna Lancellotti (@GiLancellotti) October 21, 2020

Como já esperado, o comentário da global, logo repercutiu na web, e os internautas começaram a encher de publicações. Em uma delas, a atriz até rebateu um seguidor, que discordou do seu post de apoio. A seguidora escreveu: “é errado desestabilizar a raissa aleatoriamente, porém não da pra passar a mão na cabeça quando as ações (não reações do transtorno) estão erradas. porém existem pessoas ali que foram feitas pra desestabilizar sem qualquer critério, como a luiza.”

ninguém falou que tem que passar pano. Mas quando vc sabe que uma pessoa tem uma doença, vc tem sim que falar com ela de outra forma, mais calma e mais paciente, por mais p* que vc esteja. Isso é empatia. — Giovanna Lancellotti (@GiLancellotti) October 21, 2020

Em resposta, Lancellotti disse: “Ninguém falou que tem que passar pano. Mas quando vc sabe que uma pessoa tem uma doença, vc tem sim que falar com ela de outra forma, mais calma e mais paciente, por mais p* que vc esteja. Isso é empatia.”

Gleici Damasceno, campeã do reality BBB 18, da Rede Globo, também se solidarizou com Raissa Barbosa e o transtorno de Borderline escancarado em A Fazenda 12. Assim como Giovanna Lancellotti, ela também utilizou a rede social para deixar o seu apoio. “Muita irresponsabilidade o que estão fazendo com a Raissa. Eu já simpatizava com ela por ela ser acreana e agora muito mais”, escreveu ela.

O que aconteceu com a Raissa em A Fazenda 12?

Na tarde desta quarta-feira (21), a modelo teve mais um surto após uma discussão com a funkeira MC Mirella. Tudo aconteceu após a roceira Luiza Ambiel resolver convocar uma reunião para lavar roupa suja. No entanto, o ‘encontro’ saiu do controle, após a atriz dizer que tinha ouvido de Raissa, que Lipe e Jakelyne haviam se beijados na sede.

Nesse momento, teve peão se exaltando, tentando dar justificativas e explicações sobre o ocorrido. Foi quase um show de horrores e bate-boca. Mas, a situação ficou séria, quando Raissa quis falar sobre o porquê resolveu escolher tirar os votos recebidos de Jakelyne ou invés de Mirella, durante a formação da roça. A funkeira logo não gostou e saiu pra ofensas e acusações. A palavra ‘louca’ foi uma das mais usadas no momento. Com isso, Raissa se descontrolou e se não fosse Jojo Todynho para segurar, poderia ter acontecido o pior.

Veja o momento da briga

Raissa Barbosa sofre de Transtorno de Borderline

Raissa entrou para o reality A Fazenda 12 com o diagnóstico de Transtorno de Borderline, um tipo de distúrbio que reúne emoções e comportamentos ao mesmo tempo. Em um post nas redes sociais, a equipe da modelo descreve um pouco do comportamento de alguém com os sintomas.

https://twitter.com/raissabarbosar/status/1306086527668191232