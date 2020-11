A Fazenda 12: Henri Castelli dá sua versão sobre namoro com Jake

O fim de semana em A Fazenda 12 foi de DR entre os casais, e até relações do passado voltaram para jogo, em especial um ex de Jakelyne Oliveira: o ator Henri Castelli. Depois de ser um dos assuntos mais comentados entre os fãs do reality, o artista decidiu se pronunciar e rebateu algumas afirmações em sua conta no Instagram da antiga namorada. Vem ver o que rolou.

Henri Castelli rebate Jakelyne

No fim de semana, na conta oficial de Henri Castelli, um perfil de beleza falou do papo entre Jakelyne e Mariano em A Fazenda 12 sobre o relacionamento da modelo com o ator. “Que pena, a Jake disse ontem na Fazenda que você não a fez feliz e que beleza não é tudo… Por isso ela terminou com você, uma pena. Uma hora vocês acham a felicidade no amor”, escreveu o perfil.

O ator viu a declaração sobre o relacionamento com a peoa de A Fazenda 12 e resolveu responder: “sempre existe os dois lados em relacionamentos, e nenhum é mais importante que o outro. São perspectivas diferentes! O mais importante é ter respeito e não deixar mágoas em ambos! E manter sempre que possível a amizade e a torcida”.

Mariano fala de Henri Castelli em A Fazenda 12

Na festa ‘Street‘, Mariano e Jakelyne tiveram uma DR após o sertanejo declarar que não acredita no “amor eterno de realities”. “Se lá fora, as coisas juntarem e forem, aí beleza. Agora, casal que se jura amor eterno aqui e jura amor eterno aqui dentro, não acredito. Lá fora é outra coisa. Minha rotina, sua rotina e tal. Suas amizades”, declarou o peão de A Fazenda 12.

Em seguida, Mariano citou o ex da miss: “rapaz, ela namorava o Henri. Acabou com o cara mais bonito”. “Ele era gatão”, elogiou Tays Reis. “P****, o Henri é f***. O cara é bonito pra c*******, tomar no c* né. Você me zoou, tenho que correr um pouquinho pra chegar”, respondeu o cantor. Jakelyne não gostou do comentário do affair de A Fazenda 12 e rebateu: “faça um favor pra gente, por favor. Não faça mais essa brincadeira. Se eu quisesse ficar com ele, não teria terminado”.

A peoa de A Fazenda 12 também disse: “gosto de você, já me fez me sentir muito mais amada em dois meses do que do tempo que conheci ele. Tem muita coisa por trás e lá fora a gente conversa. É ridículo comparar uma pessoa com a outra. Se beleza fosse tudo, eu já estaria casada, grávida e com três filhos. Mas eu me importo com quem me faz feliz. Não estou atrás de status, estou atrás de felicidade. Se você não me fazer feliz, eu saio, assim como eu falei com ele”.

https://twitter.com/vaidesmaiar/status/1325087276959985665?s=19