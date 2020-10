A Fazenda 12: homens se unem e criam nova estratégia de jogo; saiba qual é

Na madrugada de A Fazenda 12, Biel, Juliano Ceglia e Lucas Cartolouco conversaram sobre roça, jogo e alianças. O cantor alertou os colegas que uma roça tripla com dois amigos é perigosa, pois os votos a favor de cada aliado se dividem.

“A gente sabe que não está fazendo nada de errado, temos certeza disso, mas talvez com o tempo, essa pedra comece a se tornar um concreto gratuito. Então talvez uma aliança do bem, de repente uma aliança com as meninas que estão abertas”, opinou o jornalista esportivo.

“Só que em contrapartida, fiquei muito acuado nesses últimos dias, pela visão que eu tive”, comentou Biel. Juliano contou que falou para Tays Reis que torcia pela peoa no jogo e que a cantora ficou muito feliz, o chamando para bater papo.

Enquanto a conversa rolava, Biel também aproveitou o momento para contar para os colegas de confinamento de A Fazenda 12 sobre a reconciliação que teve com Tays, seu affair no reality show rural, após um desentendimento.

Os peões então voltaram a falar sobre a possível aliança com as mulheres da casa. “A lealdade é entre a gente, mas a gente pode abrir portas”, disse Juliano, que completou: “porque ás vezes tem pessoas que a gente gosta aqui com medo [de se aproximar]. Ninguém tem que ter medo da gente”.

“Não deve [haver medo], não pode fazer isso, é burrice”, afirmou Cartolouco. O peão de A Fazenda 12 continuou falando sobre o trio não se isolar dos demais participantes e finalizou: “Pra que? Ficar tomando porrada sempre?”.

Raissa foi a mais votada e teve 41,64% no total. Segundo mais votado da berlinda, Biel ficou com 32,73% dos votos. Rodrigo teve apenas 25,63% da preferência do público e foi o eliminado da semana de A Fazenda 12.