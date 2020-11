A Fazenda 12: informações externas, briga e punição; como foi o fim de semana

Mais um fim de semana caótico em A Fazenda 12. Já no começo do sábado (28), na madrugada, Jakelyne Oliveira e Tays Reis, melhoras amigas no reality show, brigaram feio. No domingo (29), teve Prova de Fogo, punição grave e Marcos Mion quebrando o protocolo ao passar informações externas aos confinados. Veja como foi:

Jakelyne e Tays brigaram em A Fazenda 12

Jakelyne e Tays armaram um barraco durante a festa ‘High School’. A comemoração de A Fazenda 12 começou na noite de sexta (27) e seguiu durante a madrugada de sábado (28).

A dupla se desentendeu por conta de uma conversa entre as duas, em que Jakelyne contou sobre o que conversou com Biel. A miss e a cantora divergiram sobre o que Jakelyne havia dito, Tays acusou a miss de dizer que Biel ‘não sentia nada’ por ela, no entanto, Jakelyne afirmou que disse que o peão ‘não estava apaixonado’, o que seria diferente de não ter sentimentos pela participante de A Fazenda 12.

Depois de uma discussão regada a gritos e palavrões na festa, as duas voltaram a conversar na tarde de sábado (28).

Festa é marcada por barracos, caos e reconciliação; assista

A Fazenda 12 – Jojo causou punição grave

Jojo Todynho acabou causando uma punição grave no domingo (29). A peoa demorou para recolocar o microfone após uma troca de biquíni, o que gerou a punição. Os participantes de A Fazenda 12 ficarão dois dias sem água encanada.

Mion passou informações externas para os confinados

Na tarde de domingo (29), o apresentador de A Fazenda 12, Marcos Mion, quebrou o protocolo e passou informações externas para os confinados. “Somos o assunto mais comentado nas redes sociais, portais de notícias e outros programas de TV. E mexemos até com a programação da concorrência”, contou o apresentador.

Os peões comemoraram e Mion continuou: “em nome do entretenimento da família brasileira, tem novela que terminava às 22h30 e agora está terminando depois das 23h. E todos vocês são as grandes estrelas deste sucesso”.

“A legião de fãs que cada um conquistou aqui fora é enorme. Mesmo aqueles que já saíram do jogo, saíram com muito mais seguidores do que tinham quando a temporada começou. Então parabéns para vocês”, completou o apresentador de A Fazenda 12.

Quem venceu a Prova de Fogo?

Mariano foi o sortudo que ganhou a Prova de Fogo desta semana. O peão derrotou Stéfani, que levou Lipe Ribeiro para a baia. Jojo Todynho acabou desistindo da disputa por ter medo de altura. “Ela optou em não fazer por causa do pânico em altura. Entrou, colocou a estrutura de proteção, tentou mas não conseguiu. E optou por em desistir e isso tem que ser respeitado”, informou o apresentador de A Fazenda 12.

A dona do hit “Que tiro foi esse?” chorou muito por não conseguir realizar a prova.

