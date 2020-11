A Fazenda 12: Jake acha que estará na roça; veja alvos de Jojo

Na noite desta terça-feira (24), acontece mais uma votação da roça no reality A Fazenda 12. Desta vez, os peões já estão comentando as possíveis indicações no programa ao vivo. Um exemplo, é a miss Jakelyne Oliveira, que acredita que será indicada pela fazendeira da vez, Jojo Todynho, depois de um desentendimento com Mateus Carrieri. Veja os alvos.

A Fazenda 12: Jake conversa com Tays na baia

Na área da baia, a modelo desabafou com a colega de confinamento, Tays Reis sobre ser um alvo de Jojo. As duas comentaram sobre como será a votação desta noite e o receio de ter que encarar mais uma banquinho. Inclusive, a ex-Vingadora teme estar na berlinda pela 6ª vez. Durante o bate papo, ela disse: “Só falta eu ir pra roça outra vez, se isso acontecer, será a sexta vez. Ninguém merece”.

Em outro momento, a modelo também resolveu dar sua versão sobre uma possível indicação da fazendeira da semana. Em conversa com Tays, Jakelyne revelou que acredita que será indicada por Jojo na roça. Um dos motivos, segundo a peoa, foi por conta de um desentendimento com o ator Mateus Carrieri. “Se a Jordania [Jojo Todynho] me puxar hoje, eu nem vou me surpreender”, disparou a modelo.

Quem será que Jojo vai indicar para a #RoçaAFazenda desta noite? Jake e Tays especulam, na baia 🤔👀🤐 Veja #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/H44OKWjwYe — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 24, 2020

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, escapou no último segundo da décima roça do reality A Fazenda 12. Ela estava na berlinda após não ser salva na dinâmica do ‘Resta Um’, mas acabou de saindo melhor na Prova do Fazendeiro. Com isso, a funkeira garantiu mais uma semana na jogo e ainda terá o poder de mandar um participante direto para a roça desta noite, ao vivo. Sob comando do apresentador Marcos Mion, a votação promete muitas emoções e claro, muito fogo no feno!

Como foi o desentendimento entre Jake e Mateus?

Tudo aconteceu após a última Prova do Lampião, que concedeu o empresário Lipe Ribeiro como o dono dos poderes em A Fazenda 12. Com a vitória do peão, Jakelyne e Tays tiveram que puxar mais dois participantes para completar o quarteto da baia. Foi então, que a modelo escolheu Mateus, e o peão não gostou muito da ideia. Logo após descobrir que terá que passar mais uma semana na área dos animais, o ator reclamou. “Puta que pariu”, disparou. A miss até tentou argumentar a respeito, porém, sem sucesso. “Queria que eu puxasse quem?”, questionou. Com isso, Jake acredita que Jojo – amiga declarada do ator, teria pegado as dores do amigo, e isso poderia ser motivo de voto na roça.

Outros alvos de Jojo na roça

Outro nome que pode ser indicado pela fazendeira da semana, é o cantor Biel. Não é de hoje que a rivalidade entre os dois acontecem, e eles não escondem isso de ninguém. Suas discussões já foram pautas pra muitos momentos no reality da Record TV.

Assim como Biel, a atriz Lidi Lisboa também acredita que será um alvo da funkeira. Tudo porque a peoa ficou chateada com Jojo, após a saída de Lucas Selfie. Jojo não gostou de Lidi ter salvo Raissa no resta um, e o clima ficou estranho entre as duas.

Tays critica Stéfani Bays

Ainda durante a conversa, foi a vez de Tays Reis sobre sua estadia no confinamento rural da Record TV. A peoa reclamou da ex-MTV Stéfani Bays e disse que está cansada de tantas brigas. Ela citou o exemplo das atividades no jogo e comentou: “Toda brincadeira que tem eu discuto com Stéfani. Por causa de bestagem. Gente, o povo leva muito a sério as coisas aqui. Deus me livre.” “Eu zero as parada aqui dentro, entendeu?, sai fora”, disse Tays, que finalizou: “Ah, estou acostumada já a ir pra roça.”