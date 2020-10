A Fazenda 12: Jake e Mariano têm DR sobre futuro da relação pós-reality

A Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira e o cantor sertanejo Mariano, conversam muito durante a festa #TBT do reality A Fazenda 12. Os dois discutiram sobre a possibilidade do romance não durar pós-reality. Venha conferir

Ainda sobre a festa com tema ‘#TBT’ do reality A Fazenda 12, os participantes que formam casal no programa, Jakelyne Oliveira e o cantor sertanejo Mariano, tiveram um momento papo-cabeça sobre o futuro do relacionamento pós-reality. Afinal de contas, festa também é dia de extravasar e falar tudo o que pensa do coleguinha, ou melhor, do affair. A conversa foi quase uma DR de casal, que teve um clima tenso entre os dois.

A Fazenda 12: Jake e Mariano discutem futuro do relacionamento

Primeiramente, os dois começaram a noite com muitos beijos e agitação, mas no entanto, teve um momento crucial no relacionamento. Mariano resolveu conversar sobre o futuro dos do casal fora do reality, e revelou um pouco da sua rotina como cantor sertanejo. Ele abordou o fato de que o relacionamento vivido dentro do reality será difícil de ser mantido no mundo real já que cada um possui agendas e horários de trabalho diferentes, e pode ser um problema.

“Nós nos conhecemos aqui dentro, mas você tem sua rotina, sua caminhada, suas prioridades e eu tenho as minhas. Então, a gente tem que esperar sair para ver se essas rotinas se encaixam. Os nossos pensamentos combinam muito, mas os nossos jeitos são diferentes. A gente não sabe se a nossa vida vai se encaixar lá fora. Acho que temos que viver aqui intensos e esperar sair e ver se vai seguir na mesma fluência”, disse o cantor.

“Eu divido a minha vida agora na pandemia entre Campo Grande e São Paulo. Quando voltar ao normal, eu divido a minha vida entre Campo Grande, São Paulo e shows. Você tem noção que provavelmente nunca mais vai ter um final de semana livre. Para fazer uma viagem, vai ter que ser muito bem planejado e durante a semana”, completou.

Jakelyne ficou desconfortável com opinião de Mariano

No entanto, Jakelyne ficou visivelmente desconfortável e discordou da opinião abordada pelo affair do reality A Fazenda 12. Em outras palavras, ela deu a entender, que ‘quem quer, dá um jeito’ para curtir um relacionamento independente das dificuldades e problemas que surgir.

“Posso te falar duas coisas? Primeiro, eu sou desse mundo e sei muito bem como funciona. Segundo, quando a gente quer, a gente dá um jeito”, disparou. Por fim, Jakelyne quis terminar a DR e foi cantarolar a música que agitava a festa. Em seguida, Mariano disse, cantando: “Como você falou ‘deixa acontecer, naturalmente’.”

Veja o momento:

CLIMÃO! Mariano falou sobre como ele gostaria de levar a relação com Jake… Mas a miss não curtiu muito o balde d'água fria! 💥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/NGEPlCCcLN — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 10, 2020

Xuxa agitou a festa #TBT

Além de cantar os sucessos de ‘Lua de Cristal’, ‘Ilariê’, ‘Libera Geral’, ‘Turma da Xuxa’, ‘Soco, bate, vira’ e entre outros, Xuxa também aproveitou a noite para comandar brincadeiras com os peões. Primeiramente, a apresentadora dividiu os peões por equipe azul e vermelha. Logo depois, começou com uma dinâmica do sino, onde uma música tocava e quando pausava, o participante batia o sino e continuava a cantando a letra. Além disso, teve brincadeira de pular corda, brincadeira de quem estoura o balão primeiro, do soco-soco bate-bate e muito mais.