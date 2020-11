A Fazenda 12: Jake explica que termo ‘cc’ é racista; veja

Na manhã desta terça-feira (17), Jakelyne Oliveira conversou com algumas colegas de confinamento sobre termos da língua portuguesa que não devem ser usados por terem origem racista. A peoa de A Fazenda 12 falou sobre a palavra ‘cc’ (também escrita como cecê), usada para falar sobre suor, o que chocou Lidi Lisboa.

Durante o papo, Lidi contou que sofreu preconceito quando estrelou a novela Jezabel, da Record TV.

A Fazenda 12 – Jake explica termo racista

“Não é correto falar ‘cc’. Sabe o que significa? Cheiro de crioulo”, explicou Jakelyne. “Chocada”, comentou Lidi. A miss continuou falando sobre o termo e como muita gente utiliza palavras sem saberem de sua origem racista. Pouco depois, a câmera do Playplus, plataforma que transmite A Fazenda 12, mudou e voltou a exibir a conversa que acontecia na sala do confinamento.

Quando o papo do quarto voltou a ser transmitido, foi possível ver Jakelyne explicando como conheceu a origem do termo ‘cc’ e outras palavras que não devem ser usadas. “O Crioulo, o músico, ele ensina muito, que homem inteligente. Comecei a acompanhar as lives dele, os posts dele. Aí lembro perfeitamente um carrossel, quando você vai passando as fotos: ‘palavras para você abolir do vocabulário’. Criado mudo, cc, denegrir, diversas palavras. Fui lendo para me auto corrigir”, comentou a participante de A Fazenda 12.

Lidi contou que sofreu preconceito quando estrelou novela

Durante a conversa que teve com Jakelyne no quarto da sede de A Fazenda 12, Lidi falou sobre sua experiência quando estrelou a novela Jezabel, da Record TV. “Quando fui fazer a Jeza, chegou na coletiva de imprensa e a mídia me massacrou. Em 35 anos da minha vida e eu nunca tinha percebido de fato que existia o preconceito”, contou a paranaense.

Novamente a imagem foi cortada pela plataforma que exibe A Fazenda 12 e não foi possível ouvir o resto do relato da atriz.

