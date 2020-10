A Fazenda 12: Jakelyne analisa Biel e diz: ‘ele queria estar com a Mirella’

Jakelyne Oliveira, a Miss Brasil 2013, conversou com o sertanejo Mariano na tarde desta terça-feira (6) em A Fazenda 12. No bate-papo, a peoa revelou estar incomodada com algumas atitudes do cantor Biel no jogo. Veja o que ela falou dele.

A Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira teve um bate-papo cabeça com o sertanejo Mariano na tarde desta terça-feira (6). No quarto principal da sede de A Fazenda 12, o casal falou sobre o comportamento de Biel no jogo, e a modelo fez uma observação das atitudes do cantor e analisou as estratégias para o programa. Vem ver o que ela falou.

A Fazenda 12: Jakelyne conversa com Mariano sobre Biel

Sozinhos no quarto da sede do reality A Fazenda 12, o casal Mariano e Jakelyne resolveram colocar o papo em dia, e escolheram o cantor Biel como tema. Ao passo que o assunto foi surgindo, a modelo relembrou algumas atitudes do cantor para conseguir ser mais forte no jogo. Afinal, todos estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Jake, disse sobre as investidas de Biel em querer formar casal com MC Mirella logo na primeira festa de A Fazenda 12. “Mas o que ele queria mesmo é ficar com a Mi. Porque imagina ele já tá com a Mirella, iria juntar forças digamos assim. Mas a Mirella aparentemente não quis”, disse a modelo, que completou: “Eu acho que ele é tão estrategista, pelo que eu tô vendo. Porque o que ele faz, ele não fala, ele induz, mas ele não fala.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vale ressaltar, que Biel está vivendo um romance com a ex-Vingadora Tays Reis. Os dois até já dormiram juntos em uma noite na sede de A Fazenda 12.

Veja o vídeo:

Jake diz Biel queria mesmo estar com MC Mirella! Será?#ProvaDeFogo #AFazenda12 pic.twitter.com/RVu8ewWtV2 — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 6, 2020

Jakelyne incomodada com atitudes de Biel

O fato é, que ao passo que os dias vão passando, o jogo fica cada vez mais disputado, e temos que lembrar, cada semana sai um participante da disputa. Ou seja, cada atitude é vista pelo público.

Ainda sobre Biel, Jakelyne dispara: “Já faz um tempinho que isso está me incomodando. E eu falei assim: ‘cara, eu tenho muito receio de falar as coisas aqui dentro, porque pode ser interpretado de diversas formas’. Só que isso tá me incomodando tanto, que tenho que pôr pra fora. Por que se não eu vou surtar. E o que eu queria mesmo, era conversar com ele, mas como conversar sobre isso”. No entanto, ao final, Mariano aconselha: “Observa”.

Como será a 4º formação da roça em A Fazenda 12?

Para o programa desta terça-feira (6) em A Fazenda 12, promete mais fogo no feno! Juliano Ceglia é o fazendeiro da semana, ou seja, tem o poder de indicar um participante direto para a roça. Contudo, o Poder do Lampião desta semana, está na mãos de Lucas Selfie. O ex-Pânico ganhou um poder da Chama Vermelha, que será decisivo na votação desta noite para roça: repassar todos os votos de um participante para outro.

Já na baia, estão Lidi Lisboa, MC Mirella, Tays Reis e Luiza Ambiel. A regra do jogo até o momento é: a pessoa mais votada pela casa, ganha o direito de puxar alguém da baia direto para a roça. Na Enquete A Fazenda 12, Luiza está levando a pior nos votos. Com 35%, ela foi a escolhida pelo público para ser puxada direto para a roça. Logo atrás está Tays, com 33% dos votos. Os outros percentuais estão: Mirella (18%) e Lidi (15%). O programa ao vivo na Record TV começa às 22h30.