Miss Brasil 2013 venceu a disputa e conquistou a imunidade em “A Fazenda 12”. Pela manhã, ela delegou as tarefas para os peões, que vão desde cuidar dos animais a separar o lixo

A primeira fazendeira de “A Fazenda 12”, Jakelyne Oliveira distribuiu as tarefas aos peões na manhã de quinta-feira (10). Apesar de ter deixado bem claro que era muito cedo e estava cansada, a Miss Brasil 2013 foi gentil ao deixar que os peões comentassem quais tarefas queriam realizar.

No reality show, entretanto, os participantes precisam acordar bem cedo para cumprirem as funções, que são:

Cuidar dos animais da fazenda, que são: aves, vacas, cavalos, jumentas, ovelhas e mini cabras. Nas tarefas, os peões designados precisam tratar dos animais, como dar comida e banho, e limpar o local onde ficam.

Hortas e plantas: regar e adubar, além de colher verduras para o consumo.

Lixo – recolher o lixo da casa e separar entre papel, plástico, vidro, metal, orgânico e não reciclável.

Cozinha: manter a cozinha da sede sempre limpa.

Distribuição das tarefas da semana em “A Fazenda 12”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim que venceu a prova, Jakelyne reuniu os peões para delegar as funções em “A Fazenda 12”. A Miss Brasil 2013 perguntou quem gostaria de cuidar das vacas, e Lucas Maciel levantou a mão. “Você é o Lucas C?”, questionou a fazendeira, ainda com dificuldades para lembrar o nome dos colegas. “M”, respondeu o ex-Pânico.

Além dele, Luiza Ambiel também ficará responsável pelas vacas. Jojo Todynho pediu para cuidar dos cavalos, mas depois perguntou se pode trocar. “Escolheu, escolheu! Vamos fazer assim? Não dormi direito”, reclamou Jakelyne, que depois mudou.

Os cavalos de “A Fazenda 12” ficarão sob responsabilidade de Victória Villarim. Carol Narizinho cuidará das jumentas, Fernandinho Beatbox das ovelhas, MC Mirella das mini cabras e hortas e plantas serão cuidadas Juliano Ceglia, aves para Mariano e o lixo, Lipe Ribeiro. Veja como ficou:

Vacas – Lucas Maciel e Luiza Ambiel

Cavalo – Victória Villarim

Jumentas – Carol Narizinho

Ovelhas – Fernandinho Beat Box

Mini Cabras – MC Mirella

Hortas e Plantas – Juliano

Aves – Mariano

Lixo – Lipe Ribeiro

Cozinha – Jojo Todynho

Como foi a Prova do Fazendeiro em “A Fazenda 12”

Jakelyne Oliveira se deu melhor e está imune na primeira semana, além de mandar alguém para a Roça, em “A Fazenda 12”. A prova exigiu habilidade, pontaria e equilíbrio. A Miss Brasil 2013, Carol Narizinho, MC Mirella e Luiza Ambiel — selecionadas para serem as únicas a participarem da prova após uma disputa na noite de ontem — ficaram em cima de uma plataforma giratória, com bolas de basquete roxas de um lado e amarelas de outro.

O quarteto em “A Fazenda 12” foi dividido em duplas, mas se enfrentaram entre si. Através de um sorteio, foi definido quem representaria a cor roxa e quem representaria a amarela. Foram 3 duelos com 3 minutos de duração cada.

As peoas ficaram em cima de uma plataforma giratória, com bolas de basquete roxas de um lado e amarelas de outro. Quem conseguisse acertar mais alvos, e assim fazer o maior número de pontos, venceria a disputa e iria para a prova final.

Duelos em ‘A Fazenda 12’

O primeiro duelo foi entre Mirella, que estava representando a cor roxa, e Carol Narizinho, com a cor amarela. A funkeira levou a melhor e eliminou a ex-panicat por 2X1. Já o segundo duelo foi entre Jakelyne, com a cor roxa, e Luiza, que representava a amarela. A ex-miss Brasil derrotou a eterna musa da banheira do Gugu por 4×3, passando para a disputa final contra Mirella.

No embate decisivo Jakelyne perdia por 2×0 para Mirella, mas acabou virando o jogo garantido a imunidade e o comando dentro do jogo, além de poder indicar um peão para a Roça. “A Fazenda 12” começou ontem e está com um elenco que promete dar o que falar. Ao total, 20 participantes estão concorrendo ao prêmio.

“A Fazenda 12” também já tem os seus primeiros moradores da baía. Após uma votação, Biel, Rodrigo Moraes, Lucas Cartolouco e JP Gadelha foram os escolhidos para dormir na área com menos conforto da sede.