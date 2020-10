Rola de tudo no reality A Fazenda 12, inclusive peão tretando um com o outro em vários momentos do jogo. Vem ver quem já brigou com quem até agora.

A Fazenda 12: Jojo, Biel e Luiza: quem já brigou com quem no reality?

No dia 8 de setembro iniciou o reality A Fazenda 12, da Record TV, sob o comando de Marcos Mion. De lá pra cá, já se passaram muitas coisas, inclusive, já rolou muitas brigas entre os participantes do confinamento rural. Ainda mais quando o prêmio final é R$ 1,5 milhão. Mas, o jogo não é para amadores, e como diz o apresentador, é fogo no feno!

A Fazenda 12: quem já brigou com quem?

Biel X Luiza Ambiel

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Uma das primeiras tretas da edição, foi a discussão entre o cantor Biel e a ex--banheira do Gugu, Luiza Ambiel. Tudo começou no trato com os animais, durante o dia, mas acabou virando pauta na votação ao vivo em A Fazenda 12. Em resumo, o climão se deu após Luiza chamar atenção de Biel sobre como alimentar as vacas. Foi então, que o cantor não gostou nada da observação da concorrente e, de forma grossa, disse que tinha lido o manual de sobrevivência. Irritada com a resposta, Luiza disparou: “Eu tenho idade pra ser sua mãe, não fale assim comigo”. Por outro lado, ele ignorou a fala da peoa e seguiu fazendo a obrigação do dia.

“Não vou admitir que um garoto olhe para mim e fale que eu não respeito os animais… Fui entrar e conversar com ele hoje, explicar o que estava acontecendo. Ele fez uma tempestade no copo d’água”, desabafou Luiza ao vivo.

Jojo Todynho X MC Mirella

Logo na primeira semana do confinamento rural, Jojo Todynho ficou irritada com a postura de Mirella na casa. Tudo aconteceu após a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, não concordar com a resposta dada pela MC, ao ver que o vaso sanitário do banheiro estava entupido. Mirella só comentou sobre o problema e não fez nada, o que Jojo considerou totalmente errado.

Lidi Lisboa foi quem resolveu a situação do vaso em A Fazenda 12

MC Mirella explicou que iria ao banheiro, mas lhe passou a vontade ao ver o estado do vaso sanitário. Em seguida, Lidi Lisboa entrou no local e resolveu o problema. Jojo acusou a colega de dar piti com o entupimento e sair andando, o que MC Mirella negou.

Outro acontecimento que desencadeou stress foi o fato de Mirella ter desperdiçado arroz após fazer um arroz doce na casa. Jojo se irritou e soltou os cachorros pedindo mais responsabilidade com a comida. “Pergunta se a galera vai comer. Tem uma panela de arroz ali há vários dias e ninguém come. Então, vou jogar tudo fora”, disparou a cantora. MC Mirella ficou incomodada com a cobrança, porém preferiu não alongar a discussão, ficando calada.

Raissa Barbosa X Homens da casa

Durante a votação da primeira roça Raissa Barbosa recebeu o total de 8 votos da casa, sendo todos dos homens. No entanto, após o programa ao vivo, a peoa disse que foi alvo de uma combinação de votos entre os homens da casa. A vice Miss Bumbum acusou pessoalmente nomes como Biel, Mateus Carrieri, Juliano Ceglia, e os já eliminados JP Gadêlha, Cartolouco e Rodrigo Moraes. “Jogaram sujo”, gritou ela.

Raissa jogou água em Biel em A Fazenda 12

Entretanto, o ataque de fúria não parou por aí. Isso porque, a famosa, ao ser contida por Jakelyne Oliveira, declarou ao berros: “Eu quero quebrar o pau”. Logo em seguida, ela foi até a cozinha da sede, e atirou água nos colegas de confinamento. Inclusive, o mais afetado foi o cantor Biel.

Luiza Ambiel X Carol Narizinho

Em A Fazenda 12 tudo pode acontecer. Luiza Ambiel e Carol Narizinho, protagonizaram um desentendimento no reality rural. Na festa arco-íris, a ex-panicat fez um comentário suspeito sobre a filha da ex-musa da Banheira do Gugu. Já bêbeda, Narizinho teria dito para Luiza, que a filha dela gostava de JP Gadêlha (já eliminado do reality).

“Vi, escuta. A minha filha só tem 12 anos. Ela falou que minha filha é a fim do JP”, disse Luiza em conversa com Victória Villarim. No entanto, a ex-bailarina de Leonardo tentou amenizar a situação alegando que o comentário teria sido em tom de brincadeira, algo que não convenceu Luiza. Isso foi pano para a semana toda, mas, ao que parece, a paz já reina entre as duas.

Luiza Ambiel x Lucas Selfie

Luiza parece que gosta de se meter em treta em A Fazenda 12. Após a eliminação de Fernandinho, e a volta de Raissa, logo na primeira roça, Lucas Selfie teria ficado decepcionado quando viu que o amigo tinha sido eliminado do reality. Foi então que, Luiza, ao observar a reação do peão, botou fogo na lenha.

O apresentador então, resolveu tirar satisfação com Luiza Ambiel e acabou chamando a pessoa de fofoqueira na frente da galera toda.

Raissa Barbosa X Lucas Selfie

Em uma briga generalizada no quarto, o ex-pânico Lucas Selfie deu a entender que votaram na vice Miss Bumbum Raissa Barbosa, por sua potencial volta. Já na festa, ele teria tentado falar com ela diversas vezes, porém, teria sido ignorado.

“Falou isso, não foi? E aí? Não sei de onde você tirou isso, que eu tô achando. Eu voltei aqui toda normal, chorando, toda feliz. Se eu tivesse me achando, eu não teria chegado daquele jeito, não. Eu teria chegado falando tudo o que eu queria falar e o final eu nem falei”, disparou a modelo.

Pareciam que os dois tinham declarado guerra. No entanto, o jogo mudou e ao que parece, e os dois já até se beijaram na casa.

MC Mirella X Lidi Lisboa

Mais uma treta aconteceu na sede do reality A Fazenda 12. Desta vez, foi uma briga entre Lidi Lisboa e Mirella. A discussão iniciou após a eliminação de JP Gadêlha, na madrugada da última sexta-feira (25). A princípio, a treta ocorreu após a atriz questionar a cantora sobre uma possível amizade entre as duas, no qual não foi engatada durante a permanência no programa até o momento.

Logo depois que Lidi e Luiza Ambiel se safaram da roça, a treta começou. Victória Villarim, Luiza, Raissa Barbosa e Stéfani Bays estavam no quarto com Mirella quando Lidi e Carol Narizinho entraram. A peoa questionou sobre se sentir excluída em relação às meninas. Na conversa, elas falam da importância da união das mulheres para derrubar a estratégia masculina na casa. No entanto, a protagonista de Jezabel não concordou com esta aliança, e gritou para quem quisesse ouvir.

Jojo Todynho X Biel

Um dos maiores embates até agora de A Fazenda 12, foi a briga de Jojo Todynho e Biel. Tudo aconteceu na manhã do último domingo (27). A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ surtou com Biel devido ele dar uma de desentendido na hora dos afazeres da casa. Sem papas na língua, a cantora chegou aos quatro cantos sem poupar vocabulário.

”Você, psiu! Vai fazer sua função que eu falei pra você fazer ontem. Tá no SPA?”, questionou, Jojo para Biel. Em seguida, Biel disse, ao tentar se defender da gritaria. “Por que? O que foi?”. Mas, pelo visto não adiantou. “O que foi é o caralh*. Tá no circo, p*rra? O que que foi é o olho da minha b*ceta. E agora, Gabriel? Você debocha com os outros, mas comigo não. Você faz graça com os outros, comigo não. Não fica de deboche não. Vai tomar no seu c*”, disse Jojo antes deixar Biel falando sozinho.

Stéfani Bays X Tays Reis

Após a terceira votação da roça na madrugada, Tays Reis foi tirar satisfação com MC Mirella sobre o voto durante o programa ao vivo. A treta rolou no quarto principal da sede de A Fazenda 2020. Juntamente com Raissa Barbosa, Stéfani Bays e Lucas Selfie, MC Mirella foi firme na justificativa. Tays queria entender qual teria sido o motivo da funkeira ter votado nela durante a formação da roça. “Só estou falando do motivo do voto, não foi incoerente”, disse Tays Reis.

“Mas, não foi coerente. Sabe porque? A gente tinha afinidade. Mas, do nado você vem aqui e fala sobre a Stéfani Bays, e depois você causa mais fogo na lenha”, disse MC Mirella em A Fazenda 2020.

Juliano Ceglia X Raissa Barbosa

No mesmo dia do ataque de fúria de Jojo na cozinha, outra treta aconteceu no programa. Após ser novamente a mais votada da casa, Raissa não aguentou e jogou creme em Biel, Cartolouco e Juliano. No entanto, o jornalista se revoltou e entrou com sangue nos olhos no quarto da sede.

“Não! Vai quebrar a p**** da porta. Calma, tá louco?”, gritou MC Mirella, que estava quitando que os peões entrassem. A câmera do PlayPlys cortou a transmissão e ficou na área externa da casa para não entregar todo o conteúdo ao público.

STéfani Bays X Raissa Barbosa

Stéfani Bays e Raissa Barbosa tiveram um desentendimento no reality A Fazenda 12. De acordo com uma conversa com Mirella, a briga entre Raissa e Stéfani aconteceu durante uma dinâmica do TikTok. Raissa não gostou de ser corrigida pela ex-MTV. “Ela falou de um jeito ridículo, nossa piranha sim, mas burra não. Fiquei chateado, fiquei magoada, mas a hora não falei”, desabafa Raissa para MC MIrella sobre a frase: ‘Me chama de tratante e me lambuza’ – ‘O certo era ‘se lambuza’.