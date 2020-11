A Fazenda 12: Jojo briga com Stéfani e faz desabafo sobre perda do pai

Mais um dia agitada em A Fazenda 12. Dessa vez, o clima esquentou porque Jojo Todynho puxou Stéfani para a baia, e as duas bateram boca. Vem ver o que rolou no domingo, dia 1 de novembro.

A Fazenda 12: Como começou a discussão?

Tudo começou porque Jojo Todynho perdeu a prova de fogo, e como regra do programa, ela precisou indicar uma pessoa para ficar na baia e acabou escolhendo Stéfani Bays. Mais tarde, a funkeira foi justificar a escolha, mas a influencer ficou bem chateada. Vem treta por aí?

“Eu não podia tirar voto da casa, entendeu?”, disse Stéfani. “A gente tem que passar por cima do ego, por perder, e ainda ter a responsabilidade de puxar alguém”.

A discussão continuou dentro da casa, até que Jojo Toddynho decidiu pontuar seu jogo. “Eu já passei por tantas coisas piores na vida. Imagina eu com 10 anos, na janela, ver meu pai ser morto na esquina de casa? Isso aqui pode mudar coisas na minha vida? Pode, mas não vou me desgastar. Se quiser votar, fiquem à vontade, eu não vou virar cara, porque eu vim para cá sabendo que não estava na Disney”, desabafou a cantora.

Veja os momentos de a fazenda 12:

Jojo justifica por que levou Stéfani para a baia 😬 Parece que a influencer está bem chateada com a cantora 👇 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/i2RjrPnxVr — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 1, 2020

No quarto, Jojo pede a palavra e desabafa sobre o jogo 🔥 "Eu não vou me desgastar por conta disso", diz a cantora 😬 Olha só! Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/HfXGtrdhEL — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 2, 2020

Mais tarde, Jojo e Stéfani conversavam antes de dormir e a cantora revelou detalhes da sua estratégia em A Fazenda 12. Uma delas é não comprar briga de ninguém, se possível.

Quem mais está na baia?

Lucas Selfie venceu a prova de fogo de A Fazenda 12, após disputar o poder com Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Automaticamente, as duas peoas estão na baia, juntamente com Mateus e Stéfani.

Nesta semana, o Poder da Chama Vermelha em “A Fazenda 12” vai mudar os rumos da roça. Isso porque, o dono deste poder está imune e indica o terceiro roceiro no dia da votação. No entanto, ainda resta o poder da chama verde, que somente será revelada no dia da formação da roça.