A Fazenda 12: Jojo chama Lucas na despensa para rir de Biel; assista

Os conflitos entre Jojo Todynho e Biel continuam rendendo em A Fazenda 12! Dessa vez, a cantora repercutiu comentários do funkeiro, que falava com alguns colegas de confinamento na mesa da sala de jantar, antes de a Prova do Fazendeiro começar.

A carioca chamou Lucas Maciel para conversar na despensa da sede e riu da situação.

O que Jojo falou de Biel em A Fazenda 12?

A cantora disfarçou e fingiu que estava pedindo a ajuda de Lucas, quando chegou na despensa, começou a dar risada e comentou: “aquele Biel mente muito”. O ex-pânico também riu e respondeu apontando para os ouvidos: “vai entrando por aqui e saindo por aqui”.

“Não aguento, é muita mentira, jesus”, continuou Jojo. Enquanto riam, a peoa de A Fazenda 12 completou: “É umas presepadas que a gente não dá conta”.

O que Biel contou para os colegas?

O funkeiro tem planos de lançar algumas músicas quando deixar A Fazenda 12. Em papo antes de disputar a Prova do Fazendeiro, Biel compartilhou ideias e contou como funciona o mundo da música para os peões.

Jojo e Lucas Maciel também falaram de Juliano

Ainda na despensa de A Fazenda 12, Jojo Todynho e Lucas também falaram sobre o descontrole de Juliano Ceglia durante a confusão que aconteceu na sede após a formação da terceira roça da edição. A dupla deu risada de alguns comentários do jornalista esportivo.

“Ele disse: ‘você me respeita, sua carreira acaba aqui’. O todo poderoso”, contou Jojo dando risada. “A audácia, tu viu a arrogância da pessoa?”, completou. Lucas também riu e disse que não conseguiu ouvir todo o bate-boca pois estava tentando segurar alguns participantes durante a briga.

Como foi o surto coletivo em A Fazenda 12?

Depois que a roça da semana foi formada, um surto coletivo tomou conta de A Fazenda 12. Jojo Todynho se descontrolou e durante um ataque de fúria, Raissa Barbosa jogou creme hidrante em alguns participantes, entre eles Juliano Ceglia, que nervoso com a situação, foi tirar satisfação com a modelo.

O jornalista invadiu o quarto da sede e partiu para cima da peoa, gritando muito: “você me respeita”. Não foi possível assistir a briga completa pois a transmissão foi cortada, porém a edição mostrou na íntegra a confusão durante o programa desta quarta-feira (30).